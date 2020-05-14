孔聖堂認曾借出課室無收租　再揭直資孔中計少同系私校200萬租金

直資孔聖堂中學被揭借課室予同系私校，違規無收近400萬元租金。辦學團體香港孔聖堂周三夜晚發聲明回應，承認將兩個課室借予私校，一直豁免收租，直至教育局介入才追討。 《香港01》循三方面查證，孔中早於2015/16學年已借出課室，不過聲明所指的租金追溯期僅由2017年10月起，較實況遲了兩年，變相令晉德獲優待，免繳兩年約200萬元租金。 教育界立法會議員葉建源認為，由被揭發違規至發聲明，孔聖堂及孔中的說法與傳媒掌握有落差，惹更大質疑，校方需再作交代。他指，已親自要求教育局局長楊潤雄嚴肅跟進事件。

香港孔聖堂周三（13日）晚上，在孔中網站及Facebook專頁發表聲明，承認借出孔中兩個課室予同系私立晉德學校。（孔聖堂校網截圖）

承認借孔中課室予私校 基於同系免租

香港孔聖堂周三（13日）晚約10時，在孔中網站及Facebook專頁發表聲明，承認孔中經法團校董會議決，「在不影響中學運作的大前提下」借出多媒體學習室（即206室）及207室予私立晉德學校，「基於同屬孔聖堂，視借用時間長短，考慮豁免租金」。

孔聖堂於聲明指，晉德學校的辦學團體是孔聖堂，「小學全屬孔聖堂管理，晉德教育基金是贊助機構」，因此該私校借用課室時獲免租，又承認新校舍工程遲遲未能完成，在教育局要求重新檢視下，孔中才追討兩間課室的租金，而追溯期至2017年10月，但無提及金額。

至於與晉德的協議，孔聖堂承認透過該協議收取對方捐款，「概用於弘揚儒學及辦學支出」，並指對方2018年已轉為堂會屬下，因此捐款屬內務事務，而對方亦曾贊助近300萬元，改善孔中的圖書館及提升電腦設備等。

孔中的校務計劃書顯示，2014/15學年206及207室仍屬孔中校舍，不過2015/16學年兩課室已被塗黑，不再註明用途，變化與秘密協議所述課室借予晉德一方使用吻合。 （香港01製圖）

2015年中借出課室 追租延至2017年10月起計

然而，《香港01》循三方面查證，確定該份聲明提及的租金追溯期至2017年10月，與孔中借出兩課室的實際時間不符。首先，《香港01》日前披露、孔聖堂晉德基金之間的秘密協議，是於2015年5月22日簽訂，當時已註明孔聖堂向晉德借出孔中七間課室，包括206及207室。

第二，根據孔中的校務計劃書課室分佈圖，2014/15學年仍顯示206及207室屬孔中校舍，並註明用途，當中206為多媒體學習室；不過於2015/16學年的分佈圖，兩課室已被塗黑，不再註明用途，變化與秘密協議所述吻合。

第三，數年前在孔中任教的Mandy（化名）向《香港01》確認，206及207室於2015/16學年起已撥予晉德基金改建，孔中師生不能使用，「原本MMLC室可以上課，不過當時已圍封，我們不能用，學生要去地庫另一間電腦室上課」。

記者早前亦在孔中校網，找到2017年5月5日名為「孔子後裔參觀學校」的活動相片，顯示時任孔中校董陳偉佳、校長楊永漢，以及晉德校長羅美寶等人，帶同嘉賓參觀已改建成晉德校務處的207室。《香港01》周三報道揭發事件後，校方即日已刪走該活動相片。

孔中時任校董陳偉佳（右二）、孔中校長楊永漢（左一）及晉德學校時任校長羅美寶（左二），2017年5月在已改建成晉德校務處的孔中206室外合照。《香港01》周三（13日）揭發孔中借出課室後，這張在校網的相片即日被刪走。（孔中校網圖片）

孔聖堂：晉德由堂會管理 協議條款：晉德基金有管理權

至於孔聖堂聲明所指晉德學校「全屬孔聖堂管理，晉德教育基金是贊助機構」的說法，經查證亦不符事實。翻查雙方2015年簽訂的秘密協議，註明晉德基金對私立小學有絕對管理權（full control, management and supervision of the operation of ICAPS）。

該協議的另一部分，亦列出晉德基金及晉德學校共有13項權利，其中之一是管理及營運晉德學校（right to manage and operate ICAPS）。相反，孔聖堂在協議下對晉德學校只有兩項權利，分別為招收其畢業生及推薦學生入讀。

此外，《香港01》去年向晉德基金查詢與孔聖堂合作一事時，基金現任主席溫偉麟曾明確回覆，「晉德學校的辦學團體是孔聖堂，晉德教育基金是晉德學校的贊助及管理團體」，證明直至2019年，晉德學校仍然由晉德基金而非由孔聖堂管理。

《香港01》取得孔聖堂晉德的秘密協議，註明將孔中校舍分配予晉德的安排；協議於2015年5月22日簽訂。（孔聖堂晉德協議截圖）

葉建源：當面要求局長嚴肅跟進

教育界立法會議員葉建源表示，雖然晉德學校於2017年10月創校，但孔中此前明顯已將課室交予晉德基金，有協議及相片為證，認同如將追溯期定為2017年10月，變相令直資孔中2015/16及2016/17兩個學年免費借出課室，並不恰當。

他強調，無論晉德學校由誰管理、是否孔聖堂屬下，性質上都屬於私校，與直資孔中之間的帳目必須清清楚楚，「如果晉德交予孔聖堂的捐款是租金，晉德搞錯了對象，因為租金應交予孔中；相反，如果捐款不屬租金，晉德就屬欠租，必須償還全數租金」。

對於晉德基金曾贊助孔中改善設施，葉認為如屬重置圖書館等由於借出課室而搬遷的設施，費用由晉德負擔理所當然。他批評，由被揭發違規至發聲明，孔聖堂及孔中的說法惹更大質疑，需再作交代。

葉續指，日前與教育局局長楊潤雄見面時，已表達關注，要求對方嚴肅跟進事件。《香港01》周三向局方追問，將如何跟進事件、調查進度為何，截稿前未獲回覆。

孔聖堂周三（13日）晚發出的聲明全文，可在孔中校網閱覽。