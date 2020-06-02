【本土口罩】壞機、遲交貨、員工被網絡欺凌　本土好罩：意料之外

新冠肺炎疫情爆發後，多間私人公司紛紛斥資在港設生產線，但不同的口罩廠卻有不同的遭遇。 月前進行預售的「本土好罩」生產進度不似預期，未能如期出貨，網上更出現「苦主群組」。負責人無奈指，機器、技術都出現問題，生產量一度只達目標5%，花近兩個月提升產能，望6月內可以完成出貨。 而近日正式發售口罩的Good Mask，雖未如其他的口罩廠般，於早期公布設廠詳情，但在一番努力下，成功取得規格ASTM Level 3認證，運作已上軌道。

疫情爆發初期，大批港人冒着寒風排隊亦難求一罩，多間公司隨即在港設廠生產口罩。社企本土好罩於3月初宣布生產及網上預售，其創辦人當時接受訪問指，機器到港便可投入生產，並於4月底向預購的市民出貨，而廠房24小時運作的話，預計5月月產量可達1000萬個。

社企本土好罩本預計於4月底向預購口罩的市民出貨，惟創辦人禤彥勳（左）及許天浩指，遇上技術問題令計劃無法如期進行。（李穎霖攝）

內地購置機器 實際產量不似預期

然而，過了原定出貨時間，大批市民仍未收到口罩，「我們要先向預購了客人說聲不好意思。」創辦人許天浩解釋說：「我們遇上了種種問題，遲了出貨，完全是意料之外。」事件引來爭議，甚至有人在社交平台上成立「苦主聯盟」，向消委會及海關舉報事件。

兩台從內地購置的全自動口罩機抵港後，其實際產量與聲稱的有出入。「一開頭好慘。」另一創辦人禤彥勳如此形容，說：「不可說他（機器生產廠）騙人，在長時間的調整下，機器在某一刻的確可達其聲稱的產量。」雖然早已預視到會出現技術問題，並預備了工作人員處理，但實際情況比他們想的更複雜。

兩台從內地購置的全自動口罩機，實際產量與廠方聲稱的有出入，調整亦不順利。（劉曉朗攝）

壞機阻生產進度 原廠技師無法到港維修

調整機器的過程並不順利，而礙於疫情嚴重，原廠的技術人員無法親自到港維修，本土好罩唯有向本地的工程師求助。「香港有製造口罩廠經驗的人不多，工程師也只是大約知道機器如何運作。」工廠24小時運作，機器不時出現損耗，有時工程師離開後，就需靠工作人員自行維修再次故障的機器，「我們也是用僅有的機械知識去維修，自己一手一腳學。」禤彥勳說。

不過，全自動口罩機並非想像中方便，許天浩直指有好多「麻煩位」，任何部分出錯，整部機都要停下。他舉例說，曾購入大小、質地不合適的布料、耳繩，令機器出現問題：「一卡住，連帶幾個口罩都會報銷，發生時又要停機，令本身的產量馬上大減。」機器故障會消耗原料之餘，禤彥勳在旁補充指，在全球搶口罩原料之初，亦因心急購入了不適合的布料，而需再另購。

花了兩個月，本土好罩的產能現已提升至原訂的兩成，日產約700盒口罩，預計6月底前可完成出貨。（李穎霖攝）

兩條生產線進度嚴重滯後，到4月中，本土好罩的生產量亦只能達原訂的5%，許天浩指，廠方望盡快提升產量，後來多添置一部口罩機，並將之命名為「社福機」，其生產的口罩將全歸社福機構。經近兩個月的調整，本土好罩的產能現已提升至原訂的兩成，日產約700盒口罩，但投資額已大增至700萬港元。

延遲出貨惹不滿 職員遭網絡欺凌

出貨延遲令部分預購的市民不滿，紛紛向廠方投訴，有人在網上組成「苦主聯盟」，甚至公開了本土好罩員工的私人電話。「有人說打電話給同事，我們就會馬上出貨、退款，結果嚇到同事馬上辭職。」禤彥勳和許天浩承認，一開始未預留足夠人手處理訂單問題，以致消費者感被忽視。

出貨延遲令部分預購的市民不滿，甚至有人在網上組成「苦主聯盟」作出控訴，禤彥勳（左）和許天浩承認，一開始未預留足夠人手處理訂單問題。（李穎霖攝）

生產過程波折重重，但對於設廠的決定，禤彥勳指不能說是後悔：「我們都沒有想過會演變成這樣。我們的初衷也是為香港市民做點甚麼。」他又指，廠方現時已增聘人手處理客戶服務，及提升產量，望於6月底前完成出貨，之後亦會繼續生產口罩。

望供應醫護 Good Mask取最高級認證

本土好罩處處碰壁，但亦有口罩廠跨過難關，漸上軌道。5月底正式發售的Good Mask，於大埔工業村設約7000呎的廠房，共有12條生產線，其中一條為生產中童口罩。創辦人之一的李秉峰指，廠房現時24小時運作，每日約生產5、60萬個口罩，並已取得ASTM Level 3 及 EN14683 Type IIR認證，達美國及歐盟的頂級標準。

Good Mask生產的口罩取得ASTM Level 3 及 EN14683 Type IIR認證，創辦人李秉峰指，希望口罩可以供應給醫護人員使用。（王海圖攝）

「除了相信香港人懂得選擇外，也希望口罩可以供應給醫護人員。」說起Good Mask取得的認證較大多本地口罩廠高，本來從事藥房的李秉峰解釋說。他憶述，非典型肺炎在港肆虐時，多名前線醫護人員受到感染，甚至因此喪命，故希望可以生產高防護口罩。

採購布料前作快速測試花一個月調整首部口罩機

為生產高防護的口罩，李秉峰指採購布料時的要求相當高，看「貨辦」時亦會手持Filtration Tester（過濾率測試機），測試布料的質量，覺得不錯才會採購。

然而，Good Mask的生產過程亦不算順利，亦曾和本土好罩一樣，面對技術問題。李秉峰指，口罩機從內地、台灣拆件運到香港後，自行重新組裝成了一大難題，「如組裝的位置不對，可能只是稍對不上、上料的架和打片位置差了一點，也會導至布料位置出錯。」他直指，初時對着機器「一頭煙」，在工廠通宵多晚，花了近一個月時間，才調較好第一部口罩機。吸取經驗後，處理其餘的機器亦開始上手。

位於大埔工業村的廠房共設12條生產線，現時24小時運作，每日約生產5、60萬個口罩。（王海圖攝）

面對現時市場上向本地口罩品牌湧現，他表示早料到有競爭，但相信本地市場仍未飽和，現階段希望自滿足港人對口罩的需求，之後再考慮外銷口罩：「我們希望大家談論到香港製造的口罩時，就會想起Good Mask。」

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