港區國安法│特朗普禁港警參與美方培訓　香港警方：無計劃再參加

美國總統特朗普本周三（15日）簽署《香港自治法案》及行政命令，撤銷美國對香港的特殊待遇，包括命令美國國際執法學院（ILEAs）停止為香港警隊提供訓練。 有香港資深警官透露，該學院旨在提升執法人員水平，以打擊跨國犯罪，訓練針對毒品、網絡犯罪、財富調查、販運人口及反恐等範疇，警隊每年都有派員受訓。該學院網站顯示，港警2018及2019年曾參與緝毒及爆炸品處理的訓練。 警方指，自去年9月中因應國際形勢複雜，已沒有派員參加該學院的培訓課程，今年內亦無計劃派員參加。保安局發言人指，對正常培訓活動因政治因素被暫停表示遺憾。

位於泰國曼谷的美國國際執法學院（ILEAs），於2018年11月舉辦由美國緝毒局教授的緝毒訓練，香港警方代表與泰國執法人員一同參加。（泰國ILEAs網站圖片）

特朗普禁港警參與美方訓練 禁令未提中國、澳門

港區國安法生效後，中美關係急轉直下，特朗普本周三（15日）簽署國會早前通過的《香港自治法案》，並同時簽署行政命令，透過一系列措施撤銷對香港的特殊待遇，包括要求美國國務院的國際執法學院（ILEAs）採取措施，停止為香港警隊及其他保安人員提供訓練。

根據官方網頁簡介，美國共設立了五間ILEAs，分別位於匈牙利、泰國、南非波札那、中美洲聖薩爾瓦多，以及美國本土的羅茲威爾。當中位於泰國曼谷的學院主力為東南亞及中國地區提供訓練，共有15個參與國家及地區，包括印尼、馬來西亞、蒙古、柬埔寨等。

在該學院的網站上，香港目前仍與中國、澳門一樣，被列為參與國家及地區。特朗普日前簽署的行政命令只提及停止對香港警隊及保安人員的訓練，並未提及後兩者。

美國總統特朗普下令ILEAs停止為香港警隊提供訓練，不過該學院的網站現時仍將香港列為參與國家及地區。該名單上除了印尼、馬來西亞等東南亞國家，還有中國和澳門。（泰國ILEAs網站截圖）

資深警官：ILEAs訓練廣泛 有助加強國際交流

ILEAs隸屬美國國務院國際毒品暨執法事務局，透過提升執法人員水平，加強地區執法機構交流和合作，以打擊跨國犯罪。其泰國學院的網站顯示，港警2018年11月及2019年1月，曾派員與其他國家人員一同參與緝毒及爆炸品處理的訓練。

有香港警隊的資深警官表示，泰國曼谷的ILEAs於90年代末成立，由美國政府牽頭聯同泰國政府合辦，主要為增強東南亞執法人員的刑偵能力，課程內容廣泛，核心訓練包括偵查毒品、網絡犯罪、金融財富調查、洗黑錢、販運人口、有組織罪案、反恐等，屬於短期課程。

課程導師由美國聯邦調查局、美國緝毒局、國土安全局的資深探員及大學學者等擔任，設實習環節例如罪案現場調查，亦會講解聯邦調查局提取痕跡證據的工具及技術。

他指，香港警隊每年抽調數名人員前往受訓，而視乎課程內容，除了高級督察，亦曾派員佐級人員參與。除香港外，多個東亞南地區及國家亦會派員參加，包括內地、澳門，各地執法人員可以藉此交流經驗。

位於泰國曼谷的美國國際執法學院（ILEAs），於2019年1月舉辦由美國煙酒槍炮及爆炸品管理局提供的的訓練，包括引爆在汽車內的爆炸品；26位學員包括香港警方代表及東南亞國家執法人員。（泰國ILEAs網站圖片）

警方：因國際形勢複雜已無派員到ILEAs受訓

《香港01》向警方查詢，最近兩年警務人員參與ILEAs訓練的人次、課程範疇、美方中止提供訓練的影響，以及有沒有其他訓練可取代等問題。

警方回覆指，警隊人力資源策略中的重要一環是透過與內地及海外的交流，擴闊警務人員的眼界，提升專業服務質素。自去年9月中，因應國際形勢複雜已沒有派員參加ILEAs舉辦的培訓課程，亦沒有計劃在今年內參加任何由該學院提供的培訓課程。

發言人續指，現時與內地及海外的執法與學術機構均有合作，過去五個財政年度，共派遣1,489及604名警務人員參加內地及海外的發展訓練，並強調將一如既往，與世界各地培訓伙伴維持及拓展合作關係，以提升警務人員的專業效能及服務質素。

保安局發言人指，對於正常的培訓活動因政治因素被暫停表示遺憾，又指香港紀律部隊一直與世界各地培訓夥伴維持廣泛的合作關係，會繼續安排合適的培訓交流機會，以提升執法效率及服務質素。

警方反恐特勤隊2019年3月與本港其他紀律部隊參與反恐演習。（資料圖片／張浩維攝）

港警2007年首次受訓 曾偉雄曾商討雙邊訓練

根據警方刊物《警聲》，警隊2007年首次派兩名高級督察，參與曼谷ILEAs舉行、由四名美國聯邦調查局資深探員講授的罪案現場調查課程。兩人事後稱學習到新的刑事調查方法，並結識到海外執法人員，有助加強合作打擊跨國罪案。這兩名高級督察中，其中一人正是「七警案」中的首被告、總督察黃祖成。

當年兩名獲派前往受訓的高級督察中，其中一人正是「七警案」中的首被告、總督察黃祖成（前左一），他被裁定襲擊致造成身體傷害罪成判囚18個月，目前已服刑完畢。隨終審法院今年4月拒絕批出上訴許可，包括黃在內的五人終極上訴亦止步。（《警聲》圖片）

2011年，時任警務處長曾偉雄率警方代表團到訪亞太區執法機構，期間到訪曼谷的ILEAs，與該學院總幹事商討雙邊訓練合作，以及為香港初級刑偵人員提供訓練課程，當時隨行的包括時任聯絡科署理警司李桂華及處長私人助理郭嘉銓。

翻查資料，除了ILEAs外，香港警察學院過往與多個海外執法機關有簽署協議備忘錄，包括澳洲警察管理學院、荷蘭警察學院，均會派員到當地受訓，而警隊每年都派員往加拿大警察學院、新加坡內政群英學院等參加短期課程，以及到海外著名學府修讀行政相關的課程。