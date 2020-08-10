孟晚舟案│美司法部獨立監督員審查滙豐多區業務　港金管局不評論

中國電信設備商華為副董事長孟晚舟的引渡案，加拿大卑詩省最高法院將於2021年4月舉行正式聆訊，判斷美國針對孟的指控是否有可能確立。美國對孟的其中一控指控，是其對滙豐銀行作出不實陳述，而證據之一是孟2013年向該行人員簡介華為在伊朗業務的簡報。 滙豐曾與美國司法部簽訂協議，委任對方認可的獨立監察員審查其業務；《香港01》翻查匯控近年公布業績時，連續兩年披露監察員曾審查該行多個國家及地區業務。外媒報道，該監察員曾向美方提供滙豐的華為交易資料，導致孟被捕。 對於滙豐被美國政府認可的監察員審查多區業務，香港金管局表示不評論個別個案，並指各地監管機構會就不同議題保持溝通。滙豐重申，應美國司法部正式要求提供事實性資訊，無參與關於對華為展開調查的決定。

中國電信設備商華為副董事長孟晚舟的引渡案，加拿大卑詩省最高法院將於2021年4月舉行正式聆訊，判斷美國針對孟的指控是否有可能確立。（資料圖片／路透社）

美司法部獨立監察員審查滙豐 可取閱所有文件

2012年，滙豐銀行被美國指控違反該國的制裁禁令，為伊朗和古巴等國家的販毒集團洗黑錢，該行其後同意向美國支付19.2億美元（約150億港元）罰款，並簽訂為期5年的延期起訴協議，條款包括需聘用美國司法部同意的獨立合規監察員，審查其業務。

該份延期起訴協議由滙豐控股（同時代表其所有附屬及子公司）與美國司法部簽訂，當中有關獨立合規監察員的條款規定，滙控須與監察員充分合作，讓其合理查閱所有資料、文件、紀錄。

根據協議，若果滙控因為法律等原因，而不容許監察員查閱資料，滙控必須與監察員解決取閱資料的問題；若未能解決，滙控須提供該資料的概括描述，而美國司法部可進一步要求查閱該等資料。

協議又列明，若監察員於合規調查期間發現不當行為，會先通知滙控的法律總監採取行動，但若監察員相信不當行為或涉嚴重違法，會直接通報美國司法部。《華爾街日報》2018年報道，該監察員是顧問公司Exiger。

滙控與美國司法部曾簽訂為期5年的延期起訴協議，條款包括需聘用美國司法部同意的獨立合規監察員，審查其業務，而監察員如發現不當行為，可通報美國司法部。（資料圖片／路透社）

滙控業績公布：監察員審查多區業務 識別潛在制裁合規問題

根據滙控2016年及2017的業績公布，連續兩年列出按延期起訴協議委任了一名獨立合規監察員，並指「通過對多個國家／地區的審查，監察員已識別出潛在的反洗錢和制裁合規問題，美國司法部及滙豐現正進行深入檢討。」

《華爾街日報》2018年12月報道，美國政府派駐滙豐的監管人員發現華為帳目中的可疑交易記錄，向當局舉報，最後導致孟晚舟被捕。不過早於2012年12月，《路透社》調查發現華為業務伙伴星通向伊朗提供被禁運的電腦硬件，而華為與星通有密切關係。

《路透社》2019年2月進一步調查發現，滙豐2013年曾要求華為結束星通及另一相關公司的銀行戶口，又指滙豐2016至2017年為了令美國司法部撤銷對該行涉違制裁的刑事起訴，曾對華為作內部調查，並將發現向美國司法部報告，而美方運用相關資料對孟晚舟提控。

中國官媒包括《人民日報》，最近先後發表文章指，美國以孟向滙豐銀行展示的簡報為關鍵證據向孟提控，指控滙豐參與「構陷」華為及孟晚舟。

中國官媒包括《人民日報》，最近先後發表文章指，美國以孟向滙豐銀行展示的簡報為關鍵證據向孟提控，指控滙豐參與「構陷」華為及孟晚舟。滙豐否認官媒指控，稱對華為並無惡意，沒有「構陷」華為。（資料圖片／鄭子峰攝）

金管局不評論 滙豐：無「構陷」華為

對於滙豐被美國政府認可的監察員審查多區業務，香港金管局發言人指，不評論個別個案，並指根據國際慣例，各地監管機構會就不同議題保持溝通。

滙豐發言人表示，該行無參與美司法部對華為展開調查的決定，更無介入美司法部關於逮捕華為首席財務官或起訴華為的決定，又指是應美司法部官方正式要求，向對方提供材料，而該行僅提供事實性資訊，強調無「編造」證據或者「隱瞞」事實，「也不會歪曲事實或為了我們自己的利益傷害任何客戶」。

發言人表示，滙豐從未「設置陷阱誘捕華為」，而在關注到2012年12月和2013年1月關於華為與星通關係的負面報道後，該行向華為作例行詢問，「這是履行銀行瞭解客戶義務的正常流程。」

發言人續指，「華為事件發展的脈絡非常明確地顯示出，美方對華為發起的調查不是由滙豐引發的，美方對華為的詳細審查在滙豐集團2016年末被捲入之前早已存在」，稱對華為無任何惡意，也沒有「構陷」華為。