01揭抗疫基金供應商虛假報價　競委會發稿：將追究違法行為

《香港01》在上周三（5日）獨家報道，有四間科技供應商涉虛假報價，以不誠實手段取得抗疫基金下的15億元「遙距營商計劃」資助，或觸犯串謀詐騙罪及違反競爭條例。 競爭事務委員會今日（14日）刊登新聞稿回應，忠告參與抗疫資助計劃的企業必須遵守《競爭條例》，呼籲公眾舉報，而已牽涉入有關行為的人士，應盡快聯絡競委會申請寬待或提供合作。

記者根據廣告介紹，以顧客身份分別聯絡至少四間供應商，對方均表示可提供一條龍服務，即包括代顧客處理D-biz的申請文件，代為向第二間供應商「報價」。（香港01記者攝）

創新科技署在6月底推出的「遙距營商計劃」，資助港企購買IT產品，應對疫情。申請人須自行索取兩間服務供應商報價，並選擇索價較低者，又要簽訂不合謀報價聲明。但《香港01》上周揭露，有四間科技供應商可助索取第二間公司報價，更免收顧問費，疑違反不合謀報價協定，或觸犯串謀詐騙罪及違反競爭條例。（詳見另文）

供應商A職員稱租用／訂閱的資助額3項申請相加，獲批資助額也可由1萬元急增至8萬多元（香港01記者攝）

競委會留意到相關報道，表示有參與特區政府防疫抗疫基金資助計劃的企業，在採購或供應有關服務時，懷疑從事合謀行為。

競委會指，各行各業的供應商絕不可與競爭對手協議圍標、合謀定價、瓜分市場或交換影響競爭的敏感資料。供應商之間協定由誰中標，或藉不參與投標或提交掩護式報價， 以協助某指定供應商中標等行為，均屬於圍標，是《競爭條例》嚴厲禁止的行為。

競委會將運用法例所賦予的權力，徹底追究懷疑違法的行為，尤其是當原本用於協助商界渡過難關的公帑，被從事合謀行為的不法分子所牟取時，更須予以追究，呼籲公眾舉報有關行為。