全民檢測│道地港經銷商發電郵促員工參加　匯泉國際：非強制要求

政府下周二（9月1日）展開「普及社區檢測計劃」，特首林鄭月娥今日（25日）出席行會前見傳媒，不點名批評有專家、醫生「不斷去抹黑全民檢測」，更稱「如果市民唔願意，係無人可以逼佢檢測」。 不過《香港01》發現，道地及百事品牌的香港經銷商「匯泉國際」，今早向員工發電郵，要求全體參加全民檢測，否則需自費到私家醫院或診所檢測，惟該電郵未交代拒絕檢測有何後果。 「匯泉國際」晚上回覆指，並非強制要求員工參與全民檢測，稱「同事口中的強制檢測可能是文字間的誤會」。

道地及百事品牌代理商匯泉國際今早向員工發出電郵，要求所有員工在計劃展開的14日內進行全民檢測，如同事不願意參加，需自費到私家醫院或診所進行檢測，（道地品牌網頁宣傳圖片）

港府下周二展開「普及檢測計劃」，但坊間對全民檢測有憂慮，質疑效果不彰，以及過程中洩露個人基因資料，雖然政府多次解畫並澄清會妥善處理樣本，但仍未能釋除公眾疑慮。特首林鄭月娥周二（25日）更不點名批評有專家、醫生「不斷去抹黑全民檢測」。

匯泉國際內部電郵：要求全體參與全民檢測

《香港01》接獲投訴指，道地及百事品牌的香港經銷商「匯泉國際」，要求員工參與全民檢測。記者取得該公司人事部，周二（25日）發予員工的電郵（見下圖），明言「為了篩選出感染COVID-19的人並幫助切斷香港的傳播鏈，公司要求所有同事參加香港COVID-19全民檢測」。

電郵續指，若員工不願意參加全民檢測，可以自行在私家醫院或診所檢測，但公司不會承擔費用，而所有同事必須在9月1日至14日之間完成檢測，並需在收到結果後3天內通知人事部。據該電郵所述，員工前往檢測當天，將被視為假期，而不會在年假中扣除。

道地及百事品牌代理商匯泉國際，周二（25日）早向員工發出電郵，要求所有員工在計劃展開的14日內進行全民檢測，如同事不願意參加，需自費到私家醫院或診所進行檢測，（匯泉國際內部電郵截圖）

員工憂被逼參與 稱「根本無得揀」

有匯泉國際員工向記者透露，多名同事對人事部電郵感震驚及憤怒，認為政府仍未能釋除公眾疑慮，表明不願意參與全民檢測，稱寧願自掏腰包去私家診所檢測，而坊間私人化驗費用動輒逾千元，認為在公司安排下部分人變相被逼參加全民檢測，「根本無得揀」。

他們認為，公司要求所有員工強制檢測，理應為員工負擔有關費用，而公司的電郵未說明拒絕檢測有何後果，令人憂慮會否因此被解僱。

翻查資料，匯泉國際有限公司早前獲批保就業計劃資助，其承諾保就業的員工多達197人，獲批約542萬元。

匯泉國際：安排非強制 屬文字間誤會

匯泉國際的內部電郵，原稱「公司要求所有同事參加香港COVID-19全民檢測」，不過該公司晚上回覆《香港01》時稱，今天是透過電郵「請同事參加全民檢測活動」，又稱「期望全體同事參與檢測，但不是要求同事強制檢測」。

發言人解釋，由於營業部及物流部員工經常外出工作，相對較高風險，期望藉全體檢測減低互相傳播風險，為同事提供更安全的工作環境。為了鼓勵參與，員工將檢測結果通知公司，可獲額外一天假期，而員工亦可自費到私人機構檢測。

發言人續指，「同事口中的強制檢測可能是文字間的誤會」，而員工拒絕參與檢測，亦不會有任何後果。