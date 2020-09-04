美國制裁│鄭若驊9月初一筆過還清兩物業按揭　結束與渣打房貸關係

再有港府高官疑因受美國制裁，改變名下物業按揭狀況。《香港01》發現，律政司司長鄭若驊，透過其獨資公司持有的屯門海詩別墅獨立屋，以及沙田駿景園單位，本周二（1日）一次過清還所有銀行按揭貸款。 兩物業原本均由渣打（香港）銀行承造按揭。該銀行制裁政策註明，「絕不涉及與受制裁對象有直接或間接的任何交易」，而受制裁對象包括被美國指定為制裁的對象。 記者透過律政司向鄭若驊查詢，正待回覆。記者早前亦向渣打銀行查詢，發言人稱暫無回應。

鄭若驊月初一次過還清名下兩物業房貸

土地註冊處最新紀錄顯示，鄭若驊透過名下獨資「柏星發展有限公司」持有的屯門海詩別墅4號屋，以及「維欣投資有限公司」持有的沙田駿景園7座中層單位，同於本月1日簽署解除法定押記，顯示清還所有物業按揭貸款；該文件於本周四（3日）交付土地註冊處登記。

鄭若驊透過獨資有限公司，於2008年底以2600萬元購入屯門海詩別墅一洋房。（土地註冊處文件）

鄭若驊透過獨資有限公司，於2006年底以595萬元購入沙田駿景園一單位。（土地註冊處文件）

鄭若驊的行政會議利益登記冊，同樣申報該兩個物業供家人住用。翻查資料，屯門及沙田物業分別於2008年9月以2,600萬元，以及於2006年12月以595萬元購入，原本均由渣打（香港）銀行承造按揭，不過相關文件並無顯示貸款額。

鄭若驊於本月1日，還清兩個物業的按揭及解除租金轉讓書。（土地註冊處文件）

（土地註冊處文件）

（土地註冊處文件）

《香港01》今午（4日）透過律政司向鄭若驊查詢，是否她主動清還物業貸款，抑或被要求清繳，而安排與美國財政部上月公布將包括鄭在內的11名中港官員列入制裁名單，是否有關等問題，正待回覆。

渣打制裁政策：絕不涉及與受制裁者交易

美國財政部8月7日公布，將11名中國及香港官員列入制裁名單，當中鄭若驊被認為有份協助引入、推行及實施國安法，因此受制裁。美國的制裁措施，包括禁止商業及金融機構如銀行，與該11人生意往來，並要求凍結屬於他們的相關資產。

香港大部份銀行都一直跟隨美國制裁名單行事。根據《渣打銀行集團制裁政策聲明》，渣打「採取的政策是絕不涉及與受制裁對象有直接或間接的任何交易，或對受制裁對象帶來任何利益」，而受制裁對象包括被美國指定為制裁的對象。

記者上月中曾向渣打查詢，鄭若驊兩物業的按揭貸款會否受美國制裁影響，該銀行發言人稱暫無回應。

律政司司長鄭若驊早前被列入美國制裁名單，其涉及美國司法管轄範圍的個人資產，或受限制。（資料圖片 / 張浩維攝）

鄭夫潘樂陶安樂工程沽美電梯公司股權 被指迴避美制裁

鄭若驊上月於美國宣布制裁的翌日回應，形容美國的制裁手法「絕望和非法」，又稱與中國及全國人民相比，她的個人利益毫不重要，而為國家服務是其光榮，她感到自豪，維護國安之心亦堅定不移。她稱，有國家作為強大後盾，不會被嚇倒。

除上述兩物業，鄭若驊及丈夫潘樂陶一同持有安樂工程（1977）63.48%股份，令該上市公司被指可能同樣受制裁影響。安樂工程曾發公告指，鄭作為主席潘樂陶的妻子，只是被當作擁有其權益，而鄭於該等股份並無任何權利，因此初步認為制裁將不適用於集團。

不過，安樂工程數日後宣布，以140萬美元（約1092萬港元）出售美國電梯工程公司Transel Elevator & Electric 2%股權，持股量將由51%降至49%，令該公司不再為安樂工程的附屬公司，被指為迴避美國制裁。

屯門海詩別墅曾被揭僭建地庫 律政司決定不檢控

由鄭若驊持有屯門海詩別墅4號屋，於2018年初鄭剛剛上任律政司司長時，被揭發非法僭建地庫。屋宇署其後視察證實該獨立屋天台屋、地下樓層的外牆擴建物、地下車房的玻璃簷篷，以及地庫等四處均有僭建。

時任刑事檢控專員梁卓然2018年12月指，考慮外聘資深大律師意見、屋宇署提交的證據、適用法律及《檢控原則》後，決定不檢控鄭若驊。

此外，鄭名下的淺水灣海峰園、沙田駿景園和火炭金豪工業大廈物業，亦曾分別被揭有多處僭建，當中沙田駿景園7座中層單位，被屋宇署指有不合符規格的防火門。