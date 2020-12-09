01獨家｜美國領事館宿舍售予恒隆　土地註冊處逾期30日未註冊合約

美國出售壽山村道37號的駐港領事館宿舍物業，今年9月中恒隆地產以25.66億元投得。根據土地註冊處資料顯示，恒隆早於9月30日已提交買賣合約文件，惟相關註冊程序已長達46個工作天仍未完成，遠超15個工作天服務承諾。 有熟悉物業交易的律師指，一般土地物業合約註冊僅需時十多個工作天，形容相關情況罕見，認為買賣雙方需要知道現時未能註冊的原因，若雙方有信心日後可完成註冊，仍無礙交易完成。 美國駐港澳總領事館及恒隆地產回覆《香港01》查詢指，正按合約如期進行交易，交易將於12月31日或之前完成；土地註冊處則指不會評論個別文書的註冊事宜。

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9月簽合約交付註冊 至今無中止

土地註冊處登記顯示，買賣雙方於9月16日簽署買賣合約，文件由恒隆地產旗下「堅弘有限公司」於同月30日交付土地註冊處註冊。惟截至今日（12月9日），交付文件至今已長達46個工作天，註冊程序仍未完成。

而上述合約並沒有中止註冊（Registration Withheld），即沒有因資料缺漏或書寫錯誤而需要交還律師澄清。

記者同時比較多份11月中旬方交付土地註冊處的物業買賣合約，發現亦已完成註冊。

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美領館：年底前完成 恒隆：如期交易

就今次交易是否出現任何問題，美國駐港澳總領事館回覆《香港01》指，交易將會於12月31日或之前完成，美國國務院不會就正在進行的合同交易的具體條款作評論；恒隆地產則指，正按買賣合約如期進行交易。

土地註冊處：15工作天承諾僅為指引

根據土地註冊處官方網頁顯示，其服務承諾為整個註冊程序需時15個工作天完成，當中涉及當局收到契約後，把已登記的契約更新至土地登記冊需時約11個工作天，其餘4個工作天則是把已註冊的契約作影像處理以及交還予相關人士。

而註冊程序需時遠超於服務承諾，土地註冊處解釋，就註冊服務訂定的服務承諾是為相關服務標準提供指引，並非法例規定。一般而言，辦理土地文件註冊的服務承諾是15個工作天。但文書註冊實際所需的時間會因應情況而不盡相同，例如接獲文書註冊積壓的數量、文書及其註冊摘要内容涉及的問題或複雜性等。

美國註港領事館宿舍的買賣至今仍未完成註冊，當局則稱不會評論個別文書的註冊事宜。

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律師：情況罕見

熟悉物業交易的律師梁永鏗指出，一般土地物業合約註冊，常見為十多個工作天內完成，「四五十個工作天都未完成，真係好少見。」他解釋，物業合約無法註冊，常見原因為打錯字，例如地址或業權份數有誤，正常做法由當局發還買方律師更正，一至兩日可重新交還土地註冊處註冊。但這宗買賣是重大交易，梁永鏗估計雙方律師團隊會更謹慎審視細節。

對於合約（agreement）至今仍未完成註冊，梁相信，買賣雙方應該知悉箇中原因，僅未有公開透露，而按照法律，即使未能完成註冊，雙方仍能按如期完成交易，最終只需註冊業權的轉易契（assignment）便可，但萬一轉易契都未能註冊，即表示業權無法轉讓，意味無法交易。

律師黃鶴鳴亦指出，合約逾時這麼久不能完成註冊，情況罕見，他認為理論上合約未能註冊，只要買賣雙方願意，仍然可以繼續於本月底付尾數完成交易，但一定要事前知道是什麼原因，令到合約註冊不了，他表示，若涉及業權等原因令合約無法註冊，則另作別論。