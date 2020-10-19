DR女醫生涉誤殺｜家人指女死者少病　送院時四肢發紫喊辛苦過生仔

DR醫學美容集團8年前發生美容事故釀1死2傷殘，集團女醫生涉誤殺案續審，死者陳宛琳的丈夫和女兒作供。兩人均指陳一向少有病痛。惟她於死前數天，突感不適。女兒更指陳面色蒼白和神智模糊，陳送院時四肢已發紅和發紫，並謂：「仲辛苦過生仔。」

女被告麥允齡，39歲。控罪指她於2012年10月10日，在港連同周向榮和陳冠忠，因嚴重疏忽而非法殺死陳宛琳（又名陳愛蓮，46歲）。

死者陳宛琳的丈夫楊錦開(右)及女兒楊珮瑩(左)均有出庭作證。(朱棨新攝)

死者陳宛琳的丈夫楊錦開供稱，與妻子在1991年結婚。陳在他經營的茶餐廳工作，她甚少看醫生。2012年10月3日晚上，楊錦開返到住所，當時妻子發燒和感冒，並謂「好辛苦」。

女兒指陳往診所時已不住說辛苦

其女兒楊珮瑩則指，母親的健康一向未有太大問題，但曾接受手術切除子宮。於2012年10月3日晚上，陳面色蒼白，神智模糊。她遂帶陳到診所，當時陳只聲稱辛苦，未有提及接受療程。

女兒指陳稱仲辛苦過生仔

翌日早上8時許，楊珮瑩接到父親的電話，指在茶餐廳的陳不適，著楊珮瑩帶陳返家休息。楊珮瑩指，陳當日的面色更蒼白，更稱「仲辛苦過生仔」。而她之後陪同陳，到銅鑼灣的DR集團。職員指被告當時正做手術，同時有人已召救護車，陳因此被送至律敦治醫院。

楊珮瑩指，當時陳的四肢已發紅和發紫。她又指，陳原本仍清醒，並稱：「無事既，唔洗擔心。」惟陳於同晚8時起，開始昏迷。陳於同月10日去世。

案件編號：HCCC437/2015