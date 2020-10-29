01獨家｜台軍包機被拒進港飛行區　中港六機同時近東沙敏感帶低飛

台灣立榮航空一架軍方包機原訂本月15日早上9時05分由高雄前往東沙途中，要求進入必經的香港飛行情報區，但香港民航處通知飛行2.6萬呎以下是「危險區」，被拒進入要折返。 《香港01》翻查當日飛行紀錄，涉事台軍包機由起飛至折返原地歷時的1小時18分鐘期間，至少有五架中方的直升機在香港飛行情報區往東南、東沙群島方向低飛；香港飛行服務隊一架定翼機，亦在香港東南面低飛盤旋一小時。即中港台多架飛機，在東沙敏感地帶險相遇。 香港民航處並無按慣例發出危險區域的飛行公告（NOTAM），因此外界不知道2.6萬呎以下危險區域的實際範圍，亦不知直升機、定翼機是否在危險區低飛。保安局稱不會公開相關航行細節，以免犯罪分子掌握有利資料。

▼台軍包機、飛行服務隊定翼機及中國直升機航行圖▼

台機申1.6萬呎飛行高度進入 港稱2.6萬呎下為危險區

10月15日，台灣立榮航空軍包機B7-9051於早上9時05分由高雄小港起飛前往東沙，惟9時44分飛機突然調頭，因獲香港民航處臨時通知，飛行高度26,000呎下屬危險區域，惟立榮航空軍包機需以16,000呎高度進入遭拒，故最終折返，至10時23分返抵高雄。當日機上載有國防部、海巡署等55人。

10月15日立榮航空一架執行高雄到東沙的軍包機，飛行至台北飛行情報區與香港飛行情報區交接點附近，獲香港民航處告知飛經區域2.6萬呎以下有危險活動，拒絕立榮航班進入。圖為立榮同型號ATR72-600雙螺旋漿客機。（中央社）

飛行服務隊定翼機盤旋一小時

翻查航班飛行紀錄，涉事軍包機B7-9051於10月15日早上的飛行全程歷時1小時18分鐘，折返期間，香港飛行服務隊一架定翼機B-LVB，於早上由10時03分由赤鱲角機場出發，向東南面飛行並一直於空中盤旋近一小時才折返原地。

8月23日凌晨，12港人涉嫌潛逃到台灣、在內地海域被公安拘捕，當時在西貢布袋澳附近上空盤旋的，亦是飛行服務隊同一架定翼機。

▼台灣公開港台兩地空管通話紀錄▼

五架內地直升機低飛

同時段，亦至少有五架「中信海直」的直升機，分別為「CHC7306」、「B-70T1」、「B70Q0」、「EC22S」、「EC225」，以不高於2,000呎，在大亞灣對開海面，向東沙群島方向低飛，但未有公開其航班的出發地及目的地，飛行紀錄亦無起飛及降落的路線。

中信海直是中信集團旗下公司，提供多項租用直升機服務，包括曾向內地公安局提供直升機以協助空中巡查、指揮及追捕逃犯，亦會進行聯合海事演習。

▼飛行服務隊B-LVB定翼機▼

台灣國防部長：查證中共無軍演

事發後，台灣國防部長嚴德發表示：「我們國防部查證，當時中共在當地，不管是周邊海空域，是沒有任何軍演活動。」他呼籲陸方重視國際飛行安全，不要破壞國際飛行秩序。

行政院長蘇貞昌批評，根據國際慣例，不應影響包機進入香港飛行情報區。

▼內地直升機▼

台灣民航局：港方拒絕進入 香港民航處：台取消請求

台灣民航處公開港台空管中心的通話紀錄，香港無法接受該航班，台方有詢問是否軍演，但港方並無回答；香港承認未有就相關危險活動事先發出任何飛行公告，且未有回覆台灣當日是否設有軍事演習。

但本港民航處表示，台灣先取消進入請求。

▼香港飛行情報區範圍▼

危險區傍晚結束 快運flycation下午飛近東沙

根據台灣公開的紀錄，港方通知危險區域至下午6點24分結束。當日香港快運（HK Express）香港飛香港的flycation傳媒預覽包機UO1800，在下午2點41分起飛，飛到東沙群島西面，下午3點52分降落，飛行高度最高25,000呎，時間和高度均在危險區範圍內。

香港快運於10月15日舉行「環港遊Flycation」傳媒預覽。翻查航班資料，當日於下午2時41分起飛至3時52分降落，飛行高度最高為2.5萬呎，其飛行時間及高度均在危險區範圍內。（Flightrader24截圖）

▼10月15日香港快運舉辦「環港遊Flycation」▼

+ 2 + 2 + 2

保安局：不公開細節 以免犯罪分子掌握有利資料

按照慣例，香港民航處會為各航空公司人員及飛行員提供航行資料服務，包括提供飛行公告（NOTAM），但對於今次事件並無公布。因此外界不知道2.6萬呎以下屬危險區域範圍，而涉事直升機、定翼機於香港飛行情報區低飛。《香港01》就此分別向保安局及民航處查詢，上述直升飛獲允許低飛前往東沙方向的原因。



保安局表示，不會公開飛行服務隊的航行細節，以免被犯罪分子掌握有利資料。民航處僅重申當日的事件一直按既定機制及程序行事，沒有進一步補充。

曾任民航機師的公民黨立法會議員譚文豪認為，民航處未有按慣例發飛行公告。（資料圖片 / 林若勤攝）

譚文豪：民航處未有按慣例發出飛行公告

曾任民航機師的公民黨立法會議員譚文豪表示，上述提及的直升機飛行路線雖然並不是十分接近東沙群島，但至今民航處未有公布危險區的實際範圍，故相關直升機於上空低飛亦有機會誤闖危險區域。對於今次事件民航處未有按慣例發出飛行公告，他表示除非情況十分特殊，否則其後應交代告知，形容做法並不恰當。



至於民航處未有就當日飛行高度26,000呎下屬危險區一事發飛行公告（NOTAM），此舉會否危害航空安全？國際民航組織回覆《香港01》查詢指，相關民用和商用飛機運行問題，應聯繫相關航空公司，或航空公司須遵守當地航空組織的規例。

▼解放軍南海及東南沿海軍事演習▼

+ 9 + 9 + 9

南華早報：解放軍空對空行飛彈演習

不過《南華早報》22日引述北京接近軍方消息人士稱，解放軍於15日早上，於南中國海進行空對空飛彈演習，故拒絕台灣於低於26,000呎飛行高度進入香港飛行情報區。

一般民航機可以飛越超過26,000呎高空，但涉事的台軍包機，是雙螺旋漿型ATR 72民航機，最高只能飛25,000呎。

台軍包機20年來首遭拒

立榮航空飛往東沙軍包機屬固定班次，每周四早上約9時便會起飛，自10月15日遭拒進入香港飛行情報區，是20年來首次遭拒，10月22日的包機則因天氣取消。

台灣國防部副參謀總長李廷盛，10月20日搭乘空軍C-130運輸機，飛抵東沙島視察防務，並無受阻。

台灣國防部長嚴德發（左）表示，曾查證中共當時無軍演。行政院長蘇貞昌（右）批評香港違反國際慣例。（中央社）

飛行情報區不等於領空

飛行情報區是由聯合國國際民航組織（ICAO）所劃定，以提供飛機各項資訊並保障航空安全。飛行情報區與領空並不相同，香港飛行情報區除會管制香港的空域，亦延伸至香港以外約370公里，最南端伸延至近600公里的南中國海空域。

香港飛行情報區四面分別與台北、廣州、三亞、馬尼拉飛行情報區緊接。台北情報區包括台灣本島，以及海峽中線東面。

▼東沙島▼

東沙島台灣控制 港人偷渡中途站

南中國海的東沙群島是中國領土，兩岸均聲稱擁有主權，自國共內戰後一直由台方控制。主島東沙島被譽為「南海屏障」，扼守巴士海峽咽喉，與香港、汕頭、高雄相近，島上有海巡署駐守和機場。

此前12港人涉潛逃到台灣時，在內地海域被公安拘捕，據報他們原本的目的地就是東沙，亦有已偷渡到台灣涉及反修例示威人士，也是經東沙到台灣，加上兩岸關係緊張，東沙島成為敏感地帶。