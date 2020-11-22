01直擊｜尖沙咀旺角持牌酒吧違令晨營業　40客人飲酒食水煙無王管

本港爆發第四波疫情，過去四日錄得90宗確診個案。為減少感染風險，政府下令11月16日起全港酒吧縮短營業時間，由凌晨2時提前至須於午夜12時關門，每枱最多人數亦由四人減至二人。 不過，記者上周五（20日）晚到尖沙咀及旺角一帶視察，發現部份酒吧未有遵從防疫規例。有酒吧凌晨照常營業，估計場內逾40人聚集，更出現多達10人圍着食水煙；有酒吧佯裝準時落閘，暗地卻將部分客人帶到私隱度較高的相連舖位繼續劈酒，逃避執法人員。

酒牌局資料顯示，記者所到的三間酒吧都領有酒牌，但未肯定當中的秘密相連舖位是否有牌照。就上述違規情況，《香港01》正就事件向食衞局、食環署及警務處查詢。

▼尖沙咀諾士佛臺樓上酒吧▼

諾士佛臺酒吧午夜後任出入 直擊見兩枱10客

隨著疫情反彈及社區再現源頭不明個案，記者上周五到尖沙咀諾士佛臺巡視，發現一間樓上酒吧至凌晨一時半仍然燈火通明、十分熱鬧且任人進出。

職員未有阻止記者內進，場內超過40名客人，絕大部分均未有戴口罩。至少兩枱人數高達十人一起喝酒、抽水煙，另有部份客人則聚集於遊戲桌前玩遊戲。

▼尖沙咀諾士佛臺樓上酒吧▼

另一酒吧聲稱已關門 客人久久未離去

同一幢大廈位於不同樓層的另一酒吧，凌晨一時許亦未有關門。酒吧正門有數名職員把守，門外可見到場內有20至30名客人飲酒，並聚在一起聊天、玩遊戲。

記者嘗試進內，馬上引來店內職員及部份客人注意，職員隨即上前阻擋，聲稱酒吧已關門，只是等仍在店內的客人離去。不過，記者在門外逗留一會，未曾見到職員清場，亦未見場內客人有意欲離開。

位於旺角黑布街的一間酒吧，入座前多次提醒客人，酒吧晚上11時55分就會清場。（香港01記者攝）

午夜開燈為客安排下場

除了有酒吧明目張膽逾時營業，亦有酒吧使出其他招數。位於旺角黑布街的一間酒吧，入座前多次提醒客人，酒吧晚上11時55分就會清場，當記者問及職員能否「坐耐啲」，亦被拒絕。

▼旺角黑布街酒吧▼

客人經店內通道移師秘密架步再飲

惟晚上12時，原本燈光昏暗的酒吧開燈，要求客人離開後，職員關門落閘的同時，部分客人則由職員帶領，經店內通道移師到相連舖位。有於門外聊天的客人，更向正走入店內的友人說：「我稍後入來。」

與酒吧相連的舖位正門緊閉、採用深色玻璃，私隱度較高，難以從外清楚觀察內部環境，但仍能隱約見到店內有人舉杯，店內亦是酒吧格局。12時過後，仍有不少人出入該舖，期間有客人無法開門內進，高呼「入唔到啊」，隨即有人帶他從原本已落閘的酒吧進入。

▼顧客經酒吧入口前往相連舖位▼

除收緊對營業時間及每枱人數的限制，政府早前亦宣佈，由今日（22日）起至26日，禁止餐廳、酒吧、夜店及夜總會等進行現場表演及跳舞活動。

▼警方周六晚巡查酒吧▼

警方周六（21日）晚到多區酒吧巡查，發現尖沙咀諾士佛臺一間樓上酒吧超出限定人數，向68名酒客發出限聚令告票，並帶走一男一女。

而食環署與警方亦於20日至21日凌晨展開聯合行動，巡查中環蘭桂坊酒吧等52間餐飲處所，作出12次口頭警告，並向兩名涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》中，處所內每枱人數限制的餐飲業務負責人展開檢控程序。