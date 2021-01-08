林建名逝世｜先父林百欣遺產地皮仍未解凍　亞視舊廠被闖測試炸藥

大名娛樂老闆林建名今日（1月8日）於養和醫院病逝，享年84歲。林建名先父林百欣於2005年逝世至今15年，由於其遺囑仍有訴訟，「林伯」私人名下的多幅靚地仍未能解凍，其中以年前被擅闖、發生爆炸案的亞視廠房最觸目。

林百欣遺產爭議未決 多幅靚地未解凍

林百欣逝世後，其三太顧瑞英及女兒林明珠對林的遺囑有爭議，2011年入稟高院，聆訊至今仍然進行中。據司法機構網頁，該聆訊排期至2021年5月27日在高院繼訊。據土地註冊處資料，林百欣名下仍持有多幅靚地，包括沙田萬佛寺旁多幅土地，以及西貢蠔涌亞視廠房用地，單是這兩幅靚地，市值高昂。

亞視蠔涌舊廠房 2015年遭擅闖測試爆炸品

資料顯示，位於西貢蠔涌的亞洲電視片廠，原本為亞視物業，2000年由亞視大股東林百欣，以2335萬元向亞視購入，地皮面積6.5萬方呎，已獲城規會劃作住宅用途，可以地積比率0.4倍發展，市值約5億元。根據土地註冊處最新紀錄，該土地仍屬「林伯」名下，仍未辦理遺產繼承。

不過，自從亞視2007年將製作部遷至大埔錄影廠，蠔涌廠房便一直荒廢，警方更於2015年發現有人在該處進行爆炸測試，拘捕5人後，再在其中2人的寓所內搜出爆炸品，包括可製作TATP炸藥的原材料。5人經審訊後，2人罪脫，其餘3人則分別被裁定管有炸藥及串謀製造炸藥等罪成，判監26至46個月。

178萬購數萬呎沙田地 有人非法法佔用捲官司

至於沙田萬佛寺旁九個地段，由林百欣等於1973年以178萬元購入，面積達數萬方呎。惟有人早前懷疑未經許可佔用該些地段，林百欣目前的遺囑執行人張定球遂入稟法院，沙田萬佛寺一方亦捲入案件。高院法官去年6月更判下判決，裁定林百欣一方勝訴，非法佔用者須馬上交還土地。

根據土地註冊處最新紀錄，該批土地仍屬「林伯」名下，仍未辦理遺產繼承。