01獨家｜美領館宿舍售予恒隆完成土地註冊　中央是否開綠燈惹關注

撰文： 陳晶琦 最後更新日期： 2021-02-18 14:44

美國駐港總領事館以25.66億元出售壽山村道37號予恒隆，原於去年12月30日完成交易，但交易前觸礁。恒隆表示獲土地註冊處通知，指該物業涉及外交事務，交易需中央政府批准，否則土地註冊處不能為買賣協議備忘錄註冊。 事隔近兩個月，《香港01》發現，土地註冊處已為該協議備忘錄完成註冊，文件由美國駐港總領事史墨客（Hanscom Smith）、恒隆地產行政總裁盧韋柏簽名，惟業權仍未完成轉讓。美國駐港總領事館表示無新回應，記者正向恒隆地產查詢。

▼協議備忘錄由美國駐港總領事及恒隆地產CEO簽名▼

美國政府提交中央批准證明 土地註冊處才可註冊

美國駐港總領事館原訂於去年12月30日收取尾數，正式轉讓壽山村道37號的駐港領事館宿舍物業業權予恒隆，惟交易限期最後一日觸礁。恒隆於當日發出公告，稱收到當局通知，相關交易涉及外交事務、並非一般商業行為，必須由美國政府提前60天經外交部駐港特派員公署向中國政府提出申請，並取得中國政府書面答覆同意，以及證明美國政府已遵守外交義務，方可辦理有關註冊手續。

同時，該公告列明：「除非及直至美國政府能提交書面文件證明已遵從上述規定，否則土地註冊處不能為該協議備忘錄進行註冊」。

▼壽山村道37號 美國領事館宿舍現場直擊▼

土地註冊處已完成註冊 業權仍未轉讓

根據《香港01》取得土地註冊處文件，資料顯示該買賣合約的協議備忘錄已完成註冊，且合約列明賣方為美國駐港領事館，買方為「堅弘有限公司」，而最終擁有人為「恒隆地產有限公司」。

然而，壽山村道37號的物業業權仍是「THE UNITED STATES OF AMERICA」，意味相關交易尚未完成。

▼美國領事館宿舍航拍直擊▼

恒隆已支付7.698億元稅項

該協議顯示，恒隆已為該交易合共支付了7.698億元從價印花稅及買家印花稅。協議另顯示，若因買家悔約，而美國未能透過法律追討，可以直接於訂金扣起一成以及其他涉及開支。

另外協議亦指出美國可以執行必買必賣（specific performance）條款。資料顯示，該條款即若買家中途放棄，業主既可沒收買家已支付的訂金，日後將單位再出售，而售價低於撻訂前的樓價，可向買家追討有關的差額作賠償。

美國駐港總領事館回覆《香港01》查詢時表示無新回應，記者正向恒隆地產查詢。

▼12月30日恒隆公告全文▼

雙方9月簽約 去年底限期前中央介入

《香港01》去年5月率先獨家披露，美國計劃放售壽山村道領事館宿舍地皮及物業，經招標後最終由恒隆投得。買賣合約協議備忘錄於去年9月16日簽署，並於同月30日提交土地註冊處註冊。

《香港01》持續跟進事件，發現當局一直未有為相關文件註冊，且遠照於該處服務承諾15個工作天，遂於去年11月9日及12月3日，先後兩度向美領館、恒隆及土地註冊處查詢原因。

直至去年12月30日，恒隆發公告稱交易涉及外交事務，需待取得中國政府書面答覆同意方可辦註冊手續。故文件註冊一直處於待辦（Pending）狀態，至近日才正式完成註冊。

恒隆當時表示正尋求法律意見，延長完成時間的可能性。美國駐港總領事館當時表示，買賣雙方需要額外時間處理行政程序以完成物業交易，現階段不宜對仍進行的合約交易的具體條款作評論。

中國外交部發言人汪文斌當時指，做法是基於對等原則，因為美方對外國駐美國使領館有房地產管理規定，若美方得到中方書面答覆同意後，美方可辦理包括駐港總領事館交易的有關手續。特區政府發言人當時指，12月21日告知恒隆中央的規定，並提醒企業需留意，以免損失。