27內地交流團延期　五機構認示威煞停　「憂港青帶着顏色搞事」

撰文： 陳晶琦 最後更新日期： 2021-03-09 07:00

政府近年大力鼓勵本港青年到內地交流，加強對祖國認識及國民身份認同。然而，民政事務局局長徐英偉早前指受新冠肺炎疫情影響，轄下的2019至20年度「青年內地交流資助計劃」有118個項目需要延期。 《香港01》翻查文件發現，在該118個延期項目中，有至少27個項目原訂出發日期介乎於2019年6月至11月，遠早於疫情爆發時期，與當局的說法有出入。 記者嘗試逐一聯絡涉事的21間延期的主辦機構，有五間機構承認因社會運動需延期。當中有機構擔憂「港青帶着不同『顏色』去到『搞事』」，將考慮要求參加者簽署聲明書，以防範談論敏感政治話題，倘青年觸犯內地法例也不會姑息。 民政事務局就記者多番追問下，終承認有15個交流項目因社會事件申請改期舉辦交流項目。

民政事務局局長徐英偉今年1月出席立法會會議時表示，去年多個境外活動受疫情影響需暫停或延期舉辦，會視乎疫情發展，盡快重新推出各項內地及海外青年活動。

近四成「青年內地交流計劃」延期或取消 三分一資助未有使用

當中由民政事務局舉辦的2019至20年度「青年內地交流資助計劃」，共有307個交流項目獲資助，總資助額約為7,500萬元，惟因疫情當中有3個項目決定取消，118個項目延期，延期項目佔該年度交流項目約38%；近三分之一資助額，即2,500萬元最終亦因延期未有使用。

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27項目反修例期間出發 五機構認因示威延期

記者獲取最新延期項目名單，與民政局去年回覆立法會財委會查詢時作比對，發現118個延期項目中，至少有27個項目原訂出訪內地日期介乎2019年6月至11月，遠早於疫情爆發時期。記者嘗試逐一聯絡涉事的21間機構，當中有五間機構承認，因2019年反修例的社會運動爆發，導致收生人數不足、內地機構擔心本港青年言行以及安全等因素決定延期。

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有不願具名的A交流團負責人陳小姐（化名）接受電話訪問，透露其機構原訂舉辦雙向交流活動，香港青年於2019年7月前往內地，而內地青年並於同月其後訪港。惟當時香港爆發社會運動，她獲內地機構告知，擔心香港青年有「出位言論，影響內地大學氛圍」，同時亦擔心內地青年訪港安危，最終決定待社會回復平靜方再復辦。

香港主辦方及內地機構同憂港青「搞事」

另一機構、清遠香港青年交流促進會主席林賢發則指，原訂於2019年6月至7月期間舉辦一個名為「清港青少年美麗鄉村行」，擔憂本港青年參加活動期間「帶住不同顏色到當地搞事」，最終決定延期。

民政事務局局長徐英偉今年1月指，受疫情影響去年多個境外活動，包活內地青年實習、創業及交流計劃需要暫停或延期舉辦。（資料圖片／李澤彤攝）

日後要求簽「愛國愛港」聲明 觸犯法例絕不姑息

林續指，為防範日後有立心不良的青年藉參與內地交流活動「搞事」，日後或將要求參加者簽署聲明書。該聲明中會列明機構是愛國愛港，並會事先告知參加者，不希望他們在活動期間，談及政治及有任何過分言論。林強調，自港區國安法成立後，相關言論會觸犯法律，倘參加者「存心不良去搞事，我們絕不會姑息、亦唔會幫」，亦會告誡參加者一旦觸犯法例，例如談論「港獨」，不論身處本港或內地，其主辦機構亦無法提供任何協助，且會交由當地執法機構「做他們應該做的事」。

就當局一直以新冠肺炎疫情為由，解釋2019至20年度的「青年內地交流資助計劃」118個項目須延期，《香港01》多番追問下，民政事務局由最初回覆指，相關資助團體可能於疫情出現前，在籌辦交流項目期間，受不同原因須改期，例如原訂內地接待單位須更改接待時間、原訂參訪地點安排有變等。



民政事務局最終承認，2019年下半年因社會事件導部分獲資助團體，以此為其中一個原因申請改期舉辦交流項目，根據當局的紀錄，涉及的交流項目為15個。

另外又指，2020至21年度的「青年內地交流資助計劃」申請將暫緩處理。