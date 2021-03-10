網紅Blackruby出售含西步曲明減肥藥　苦主食兩粒眼朦手震要入院

撰文： 梁祖饒 李穎霖 何進康 最後更新日期： 2021-03-10 14:55

衞生署在昨日（9日）公布驗出名為「金仔」的減肥藥含有禁藥「西步曲明」，並公開藥物包裝來自社交網站有20萬人追蹤的「Blackruby」。 《香港01》成功聯絡兩位經Blackruby購買「金仔」、服用後有嚴重副作用的苦主，她們均稱有嚴重口乾、頭暈、手震及頭痛等徵狀，其中一人更要入醫院。 記者今早曾到「Blackruby」工作地點，老闆指她沒有上班，又稱她知悉事件，暫無回應。

▼Blackruby曾在IG放售減肥藥▼

性感照招徠 近月放售「金仔」減肥藥

在Instagram擁有20多萬追蹤者的Blackruby，不時在網上發布性感照片，以及推銷各種產品，並在旺角開設格仔舖。近月她在網上放售「金仔」減肥藥，聲稱「減肥不瘦胸」。

不過上月有人聲稱購買並服用Blackruby減肥藥後，出現嚴重副作用，事件在網上討論區連登曝光，Blackruby之後刪除所有出售減肥藥的帖文。

衞生署昨晚（9日）公布，根據情報，發現有本地賣家透過社交媒體平台銷售名為「金仔減肥藥」的減肥產品，政府化驗所檢驗出含有《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下的第1部毒藥「西布曲明」。

▼Jennie入院情況▼

《香港01》記者接觸到幾位經Blackruby購買「金仔減肥藥」的女士，她們服用後有嚴重副作用，現時20多歲、任職文員的Jennie是其中之一。

「留院就留了一晚，心跳一直在110至120之間徘徊」，Jennie（化名）在社交網站Instagram認識網上紅人「Blackruby」，稱見她服用後，減肥效果明顯，便「心思思」在2月尾購買了一包30粒、價值1500元的「金仔」。但她吃了兩粒後便出現副作用，有嚴重口乾、頭暈、心痛及手震等情況。

吃兩粒後心跳加速及眼朦手震 須留院觀察

Jennie說服用後工作也不能集中，「望電腦屏幕都覺得眼矇」，並且感到心跳很快，有心悸感覺，感覺心臟很用力地跳。她在隔日便到公立醫院看急症，由於隔天才去，副作用大幅減少，只有心跳十分異常，衞生署便拿了她的「金仔」化驗，並在昨晚公布驗出「西布曲明」。

醫生建議她留院觀察，她乖乖留院，並連接著生命監察器。縱使只是坐下，其心跳仍一直徘徊在110至120之間。她表示當心跳超過120便會發生響聲，她便要躺下來休息，她指響聲最長曾長達逾三分鐘，直斥「離譜」。醫生其後為她處方了「降心跳藥」，待心跳平穩便可出院，但她其後仍要回院覆診。

服用「金仔」的Jessie曾試不同種類的減肥藥，其他減肥藥最多只會是令你肚瀉，不會令你頭暈、心跳加速及口乾。（張浩維攝）

吃藥後嚴重口乾不斷灌水

另一位苦主Jessie吃了五粒後，出現副作用。平日不太喝水的她，同樣出現嚴重口乾，「吃藥後喝了兩枝1.5公升樽裝水，都仍會不斷喝水」，吃藥後的第二及第三天仍感口乾。好坦言吃完「金仔」後，確實減低食慾，但原因只是你喝水喝飽。

自稱「肥底」的Jessie，曾試不同種類的減肥藥，其他減肥藥最多只會是令你肚瀉，不會令你頭暈、心跳加速及口乾。她表示服用後起床時，曾感到眼前一黑，幸在床邊立刻坐下，稍息一下便無事。

記者今日到Blackruby工作的性用品商店了解，負責人指Blackruby今日不會上班，她亦知悉事件，暫未有回應。（勞顯亮攝）

Blackruby未有上班 當局曾到放售格仔舖搜證

記者今日到Blackruby工作的性用品商店了解，負責人指Blackruby今日不會上班，她亦知悉事件，暫未有回應。

據了解，當局曾到Blackruby放售減肥藥的旺角格仔舖搜證。

▼Blackruby曾在格仔舖放售減肥藥▼

內地、台灣均曾查獲

類似金色膠囊的減肥藥，在內地和台灣均曾被查出含有西步曲明，買家被捕。

內地傳媒報道，內地一款名叫「天使金」的減肥藥，淘寶售價30粒80元人民幣。

內地一款名叫「天使金」的減肥藥，與「金仔」非常相似，亦曾被驗出「西步曲明」，但售價最平80元人民幣（約95港元）便可買入30粒。（網上圖片）

非法售賣最高可囚兩年

記者早前曾向衞生署查詢，有苦主稱署方曾指化驗結果含有「西布曲明」，但署方僅回應一直跟進中，未有回應化驗結果。

衞生署最終在昨晚（9日）公布事件，並表示「西布曲明」曾用於抑壓食慾。由於該藥會增加心血管疾病的風險，因此自2010年11月起，含「西布曲明」的產品已被禁止在香港使用。

根據《藥劑業及毒藥條例》（第138章），非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指出，服用西布曲明使人血壓上升，嚴重或導致中風、心肌梗塞，同時或出現心律不正，有致命風險。（資料圖片 / 高仲明攝）

藥劑師：服用後亢奮程度與安非他命相似

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指出，服用西布曲明使人血壓上升，嚴重或導致中風、心肌梗塞，同時或出現心律不正，有致命風險。另外，崔指西布曲明會影響人情緒，使服用者神智不清，覺得興奮，亢奮程度與服用毒品「安非他命」相似。