立法會選舉｜有炒散群組150元聘人投票　身份證資料將交「客戶」

12月7日立法會選舉在即，《香港01》發現有「炒散」招聘群組提供每人150元報酬，要求應徵者於12月7日投票，並表明只需投票便可收錢，沒指明投給哪名候選人。應徵者要先留下姓名、身份證及住址等個人資料，投票後要在票站外自拍作證明。

招聘的公司為「iCreate Marketing」，職員稱該招聘是受客戶委託找十幾人，透露有其他公司都接了這類工作，並承認會將收集的個人資料交予客戶。

廉署稱若活動純粹推廣選舉，沒有誘使選民在選舉中投票或不投票予某或某些候選人，選舉條例沒有施加限制。選舉事務處稱若發現有違法情況，會轉介埶法部門跟進。私隱專員公署提醒市民應先了解收集資料目的及留意相關訊息的真確性。



（WhatsApp對話截圖）

不限選區 要交身份證、電話、住址

市場推廣公司「iCreate Marketing」在11月17日，在「炒散」群組發布「招聘廣告」，表示招聘選民在立法會選舉當日投票，不限地區，只要是選民即可。廣告無指明要投哪一個候選人，，並留下聯絡人SY電話。

記者之後佯裝有意「應徵」，聯絡中介SY查詢詳情。對方要求「應徵者」提供姓名、身份證、電話及住址等資料，亦要求「應徵者」當日投票後，要在票站外的合法位置拍照，聲稱會在投票日後一星期轉賬出糧，又表示可介紹親友參與。

翻查資料，招聘中介「iCreate Marketing」，設有多個社交媒體專頁，專門作大學市場推廣、品牌推廣及學生活動贊助等活動，唯一董事兼股東為戴可沂。

（WhatsApp對話截圖）

稱受「客戶」委託 有其他公司接同類工作

《香港01》記者表明身份，向中介了解事件。iCreate Marketing職員SY稱，是受客戶委託招聘選民。他聲稱是要找十多人作投票，不太清楚客戶推高投票率的原因。他指自己有閱讀過相關條例的要求，只要不是指明投哪一個候選人便無問題。問及以金錢利誘選民投票，會否觀感不好，他稱只是收指示工作，不太清楚詳情，但他透露有其他公司同樣接了這類工作。

對於公司要求收集非常詳細的個人資料，SY稱他們收集資料，主要是確認他是選民，稱他們都會遵守相關條例，因為其他「炒散」工作都要交個人資料，並會將已收集的個人資料交予客戶。

（資料圖片／鄭子峰攝）

律師：法例無法管核現況

律師文浩正稱，若提供利益給他人投給某或某些候選人，或叫人不要投票，都是觸犯選舉條例。但他指現時個案未有指明投給某些候選人，選舉條例亦未有規限這個情況。他補充條例仍有其他部份，指明不可以用武力或脅迫方式投票，但未有包括金錢利益。故此，他認為法例本身無法管核這個狀況。

文浩正認同以金錢利誘選民投票的觀感不好。他表示若有人背後幫助某些候選人，雖無明言，但如果在其他地方有證據，有人暗示或令人覺得他幫助某些候選人，令求職者心領神會這件事，都是屬於賄選。

（資料圖片／廖雁雄攝）

廉署：無誘使投某候選人 選舉條例無限制

廉政公署不評論個別事件，稱若純粹為推廣選舉鼓勵投票，當中沒有誘使選民投票或不投票予某或某些候選人，選舉條例無對此施加限制。

選舉事務處：不評論 若違規會轉介執法部門

選舉事務處不評論個別事件，稱若發現違法情況，會轉介執法部門跟進。

私隱專員公署：勿隨便提供個人資料

私隱專員公署提醒市民，提供個人資料作任何用途前，應先了解收集相關資料的目的，並留意相關訊息的真確性，切勿隨便提供自己個人資料。

