北部都會區｜18億元收文氏祖堂地建濕地公園　鄉事派叫價高幾倍

特首林鄭月娥於今年的《施政報告》提出，收回新界北700公頃私人漁塘及濕地，建立三個濕地保育公園，當中兩個文氏祖堂，就擁近60公頃地皮，估計可獲18億元賠償。

元朗區議員、前新田鄉事委員會主席文富穩指，其中一個祖堂有6,000子孫，另一個堂會結構更複雜，不可能「太公分豬肉」般分現金。他亦指政府無諮詢過鄉事派，認為18億元賠償太低，望以最高標準83億元收地，甚至提升至市價。



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林鄭月娥在2021年《施政報告》中提出《北部都會區發展策略》，建議收回私人魚塘濕地，連同相鄰的政府土地，建立三個新的濕地保育公園。《香港01》發現不少私人地由發展商及文氏祖堂擁有。（香港01製圖）

堂會架構複雜 涉數千子孫

政府現擬收回的私人漁塘及濕地中，近60公頃屬文氏祖堂地，由「文世歌祖」及「文水塘會」持有。以往發展商想購得祖堂地，需要全體男丁100%同意，當局正研究放寬門檻，而政府用《土地收回條例》收回祖堂地，就鮮有先例參考，要「太公分豬肉」並非易事。

究竟兩個文氏祖堂，有多少個男丁呢？元朗區議員、前新田鄉事委員會主席文富穩直言，單是「文世歌祖」已有達6,000名子孫，文水塘會的結構更複雜，會下有多個祖堂及個人身份。而「文水塘會」部份成員有註冊「文水塘會（四會）有限公司」，單是股東就有27人及另一間公司間接控股。

▼擁有土地的部份發展商▼



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難分現金 冀建「丁廈」

文富穩直言，分現金近乎不可能，相信賠償金將會用作士族春秋二祭的使費，亦會用來買入其他物業，以延續祖堂財產的承傳，又希望政府在收回的土地劃地建「丁廈」，供村民用合理價錢購買。

元朗區議員、前新田鄉事委員會主席文富穩指，文世歌祖有6,000子孫，文水塘會結構更複雜。（歐嘉樂攝）

認村民無能力自身發展

兩個文氏祖堂擁有的土地，接近正在興建的河套深港創科園，文富穩說，文水塘會曾使用部份地皮作倉庫，惟城規會約20年前制定分區計劃大綱圖，將該些地皮列入為濕地緩衝區，限制土地用途，他認為此舉令地皮失去土地價值。

北部都會區是林鄭月娥的美好藍圖，不過當局就未有諮詢一直支持政府的鄉事派，文富穩稱，因此未與村民討論，但他認為收地有好有壞，收地奪去村民發展土地的權利，但若無發展商加入，村民沒有能力自行發展，收地亦可以避免變成石屎森林。

▼擬建濕地公園現場 多為魚塘▼



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認應從「丁區」升級至「甲區」 收地價高達83億元

根據地政總署近年編制「新界土地特惠補償分區圖則」，文氏的地皮劃為丁區，以現時每呎農地收地特惠補償每平方呎333元計，兩個祖堂可獲18億元。

但文富穩認為有關補償價太低，舉例指政府當年於古洞收地，亦將收地的範圍「升級」，劃一以甲區的特惠補償率計算賠償。他指村民最後會否同意收地，要視乎收地價：「跟市價賠償，我相信大部份人都不會反對。」

若按照「甲區」計算，每呎收地價為1,332元，收地價就高達83億。記者就「市價」的具體價錢追問，惟他未再作補充。

「文世歌祖」地皮7.54公頃，「丁區」補償地價為2.7億元，按「甲區」計算則為10.8億元，若6,000子孫平分，每人都可分到4.5萬元或18萬元。