徐英偉辭職｜夫婦鐘情又一居　三月內連環賣三物業套現近1800萬

民政事務局局長徐英偉今日（31日）宣布辭職，表明「為錯誤承擔責任」，是洪為民生日派對引發疫情傳播後，首個下台的官員。

徐英偉名下有多個物業，夫婦鐘情九龍塘又一居，曾持有該屋苑兩個單位及兩個車位。徐氏過去三個月連環出售該屋苑一個中層單位及所有車位，套現1,751萬元，帳面獲利647.5萬元。徐英偉過去申報，將其中一個又一居單位改為出租用，但仍向公司註冊處登記該單位為住址，未有按《公司條例》更新。



民政事務局局長徐英偉，以往同林鄭一同出席記者會。（資料圖片／梁鵬威攝）

十年內買四個又一居物業

徐英偉名下有不少物業，除與家人持有的加拿大物業外，夫婦二人鍾情九龍塘又一居，十年間先後購入多個又一居物業。

徐英偉2011年出任民政事務局政治助理時，與從事金融業的妻子余沛欣聯名，以893萬元購入又一居一個中層單位。單位建築面積815呎，實用面積約655呎。余沛欣翌年亦以45.5萬元，購入首個又一居車位自用。

妻「甩名」變首置 買樓慳稅64萬

徐氏夫婦2014年，將該單位以920萬元售予徐英偉，變成由徐英偉全資持有單位。根據徐英偉出任民政事務局局長時作出的利益申報，該單位作出租用途。

徐妻余沛欣從單位「甩名」後，回復首置身份，並以1,700萬元，購入又一居另一座數的頂層複式單位，估計當時省下近64萬元印花稅。該複式單位實用面積約1,200平方呎。2018年，她又以165萬元，購入第二個又一居車位自用。

徐英偉夫婦三個月內連環出售三個又一居物業，套現1,751萬元。（資料圖片／余俊亮攝）

三個月連環出售三物業 套現1751萬

2021年12月，徐英偉將申報出租用的又一居中層單位，以1,450萬元售出，較買入價高530萬元。徐英偉妻子去年11月起，亦分別以128萬元及173萬元，售出名下兩個又一居車位。換言之，徐氏夫婦三個月內連環出售三個又一居物業，套現1,751萬元。

徐英偉申報妻子名下的又一居複式單位，是作出租用，惟他向公司註冊處註冊該單位為居住地址。（呂穎姍攝）

註冊出租單位作通常住址 未按《公司條例》更新

徐英偉申報的在港持有物業中，現時只剩下妻子名下的又一居複式單位。徐2020年5月出任民政事務局局長時，申報該單位為自住物業，他當時以局長身份被委任為港台經濟文化合作協進會董事，截至最新周年申報表及登記資料仍以該單位為居住地址。2021年7月，徐英偉已申報單位用途改為出租用，但至今仍未向公司註冊處更新住址。

根據《公司條例》，周年申報表須登記董事的通常住址（usual residential address），董事詳情包括住址如有任何更改，須於更改15日內以指明格式通知處長。如未有遵從規定，每次失責最高可被罰2.5萬元。

▼1月17日徐英偉離開竹篙灣檢疫中心▼



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無申報自住物業 已遷出又一居

記者根據徐英偉向公司註冊處申報的住址，前往又一居了解，保安表示徐英偉搬離單位已有一段時間，又透露徐現時並非居於又一居，但不知道他實際搬到何處。徐英偉提交的利益申報中，並未申報自住物業。

▼洪為民生日宴連日發酵▼



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港區人大代表洪為民1月3日舉辦逾200人生日派對，其中兩名出席者後來確診Omicron變種病毒。民政事務局局長徐英偉、副局長陳積志、入境處處長區嘉宏、警務處處長蕭澤頤等15名官員及16名立法會議員，因曾出席派對，須進行檢疫或隔離。

徐英偉當晚全晚出席派對，被列為確診者的密切接觸者，被送往竹篙灣檢疫中心隔離檢疫21日。

林鄭月娥曾公開表示，會對出席的官員進行調查，又點名徐英偉，指他作為核心抗疫官員，在疫情爆發期間仍出席大型聚會，對他尤其失望，勒令他於完成檢疫後，繼續休假至年初四（2月4日）。

特首林鄭月娥曾公開表示，徐英偉是核心抗疫官員，對他在疫情爆發期間出席洪為民派對感到失望，（資料圖片／梁鵬威攝）

徐英偉透過政府新聞處發聲明，表示已經於今日（1月31日）向行政長官提出請辭，並計劃於今日離任。他表示：「作為問責團隊中負責抗疫的主要成員之一，在疫情爆發情況下，我未能以身作則，以防疫為先，於一月三日在出席一場宴會時有失當行為，我應為自己的錯誤承擔責任，決定辭任民政事務局局長一職。感謝能有機會加入政府為香港市民服務，亦感謝行政長官和其他政府同事及各界友好對我的支持和指導。」