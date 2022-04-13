獨家丨上門打疫苗遺失兩劑科興　外展稱打針時被偷　社聯：已報警

社聯及香港醫務組織聯會（醫聯）3月底推出「疫苗易」家居接種計劃，上門為長者及殘疾人士接種科興疫苗。

《香港01》獲悉，計劃下其中一間上門打針的公司Wraparound HealthCare Limited，周一（11日）遺失科興疫苗，並已報警處理。

社聯回覆承認事件，但指有關事件是失竊，兩劑未用及三劑已使用的科興疫苗藥瓶被盜，亦尚未被尋回，已就事件上報衞生署。記者曾向涉事公司查詢，未收到回覆。



社聯及香港醫務組織聯會推出「疫苗易」家居接種計劃不足一個月，有外展隊上門服務時遺失科興疫苗。（Wraparound HealthCare Facebook圖片）

計劃推出半個月 外展隊遺失疫苗

社聯及醫聯主辦的「疫苗易」家居接種計劃，由外展醫護團隊上門，為長者及殘疾人士接種科興疫苗。計劃獲滙豐銀行慈善基金捐款支持，並於３月底展開。據社聯發布的資料，一共有七間公司及機構協辦計劃，提供外展醫護人手。

《香港01》獲悉，其中一間協辦計劃的公司Wraparound HealthCare Limited，周一（11日）發現遺失一個裝有疫苗的透明膠盒，盒內有科興疫苗，已就事件報案。

《香港01》獲悉，涉事公司遺失一個裝有疫苗的透明膠盒，與圖中桌上膠盒相似，但裝住膠盒的保溫箱並無遺失。（Wraparound HealthCare Facebook圖片）

涉事公司無回覆

科興疫苗需儲存於攝氏2至8度的環境，而涉事公司未獲分配載有雪櫃的車輛，故外展醫護團隊需將裝有疫苗的透明膠盒，存放於保冷箱內，並於箱內放置保冷劑，以防疫苗變質。不過，據了解，涉事公司只遺失疫苗及透明膠盒，並無遺失保冷箱。

記者曾多次致電Wraparound HealthCare查詢，但無人接聽，公司亦未回覆書面問題。

科興疫苗需要冷藏，社聯指涉事公司報稱疫苗是在兩三分鐘內被盜，用來存放疫苗保冷盒並無失竊。（資料圖片／羅國輝攝）

社聯：涉事公司稱疫苗兩三分鐘內被盜

社聯回覆時承認事件，但表示事件是失竊。社聯表示，收到Wraparound HealthCare通報，指周一於觀塘區一次上門服務期間，存放於保冷盒內，裝有兩劑未用及三劑已使用的科興疫苗藥瓶的膠盒被偷去，該公司稱有關失竊是在上門服務期間的兩三分鐘內發生。

社聯指，Wraparound HealthCare於事發當日已報警，暫時未收到警方進一步消息，社聯亦即時就事件上報衞生署。社聯已督促有關公司詳細檢討工作流程，防止失竊事件。

《香港01》正就事件向警方及衞生署查詢。

公務員事務局局長聶德權曾實地了解「疫苗易」計劃，當時Wraparound HealthCare的職員亦有同行。

涉事公司曾為政府檢測中心服務

涉事公司Wraparound HealthCare，為一間「以全人護理為理念的醫療服務顧問機構」，於2020年成立，旗下醫護團隊超過2000人，為客戶提供醫護人手、訓練、業務策略規劃等服務。據其官網資料，客戶包括食衞局、私營化驗公司Prenetics等。

該公司稱，其團隊至今已施打超過30萬劑新冠疫苗，及協助進行逾百萬新冠檢測，曾派人到地區及流動檢測中心服務。