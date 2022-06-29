林鄭卸任丨前特首辦租太古廣場　近期呎租110元　為政府新租約4倍

特首林鄭月娥後日（1日）正式卸任，政府公布在金鐘太古廣場806室設立新的前任特首辦公室，以支援其進行推廣和禮節性工作。

記者周三（29日）再到過寫字樓，負責前特首辦裝修的工人稱，正同時為打通的807室翻新。《香港01》翻查成交紀錄，發現同幢寫字樓的同類單位，每月呎租約110元（不計免租期等因素），呎租為近日政府新租入東九商廈4倍。

候任行政會議召集人、立法會議員葉劉淑儀認為，新的前特首辦租金太昂貴，建議可先使用現時設於入境處總部的候任特首辦，或教育局轄下的九龍塘教育服務中心。立法會議員田北辰則憂慮，政府未為前特首辦設租金上限：「今次租太古，下次是不是租國金都得？」



▼設於太古廣場一座8樓的前特首辦 ▼



堅尼地道28號「滿座」 政府為林鄭租太古廣場

政府稱位於堅尼地道28號的前特首辦公室僅能供三名前特首使用，故租用太古廣場一座806室，設立新的前任特首辦，支援林鄭月娥的推廣和禮節性工作。新辦公室完成裝修工程後，約7月底開始正式運作。

記者上周四（23日）及今日（29日）曾到訪太古廣場一座，發現806室與相鄰的807室正在裝修。裝修工人透露，正同時為兩個單位翻新，兩個單位亦是打通的。

政府公布在金鐘太古廣場設立新的前任特首辦公室，以支援其進行推廣和禮節性工作。（呂穎姍攝）

上手租客打通單位 月租連雜費逾40萬元

翻查資料，上手租客是同時租用兩個單位，該辦公室於2016年8月至2021年7月之間，每月租金為36.4萬元，再另加每月約4萬元冷氣及管理費，即租用兩單位一個月的相關支出已逾40萬元。

《香港01》翻查成交紀錄，發現該辦公室位處單邊，並享有海景，屬太古廣場的優質單位，同幢寫字樓的同類單位，近兩年的呎租約100至110元。

太古廣場呎租110元 政府租東九甲廈呎租僅26元

有大型代理行網頁引述市場資訊，指出太古廣場近月租出一個低層06室及07室，面積3309方呎，引述呎租為110元，惟未知有沒有免租期等條款。根據市場最新資料，金鐘海富中心及力寶中心，現時海景辦公室呎租介乎50至60元，呎租只是太古廣場的一半。

市場消息指出，政府近月承租九龍灣One Kowloon多個單位，配合政府及相關部門擴充，其成交呎租亦僅約26元。換言之，前特首辦的呎租為政府新近租用的東九商廈4倍。

行政署一周未回覆租約資料

記者上周三（22日）已向政務司司長辦公室行政署查詢該辦公室面積、租金和裝修等開支及如何應付新增開支，惟行政署當時稱仍正處理，至今逾一周仍未獲回覆。因此，現時仍無法確認地產代理引述的成交個案是否新的前特首辦，及納稅人每月是否要花40萬元為林鄭月娥租用辦公室。

政府在2020/21年度財政預算，支援3名前特首的總開支為1,141萬元，但計及新辦公室的租金，推算林鄭月娥卸任後，前特首辦的開支成本會大增。

特首林鄭月娥後日（1日）正式卸任，稍後會搬往金鐘太古廣場的前任特首辦工作。（資料圖片／羅君豪攝）

翻查資料，政府於2005年委任獨立委員會研究特首離任後安排，當時委員會建議，應在政府現有的物業內設立一個為所有前任特首服務的辦公室，以履行禮節性活動。政府現時的做法不符獨立委員會當年的建議。

葉劉：有政府物業可選擇 田北辰：應披露租金、裝修費

候任行政會議召集人、立法會議員葉劉淑儀認為，辦公室租金呎價逾百元太昂貴，質疑政府是否真的沒有合適的處所。她相信林鄭月娥剛卸任，未有迫切工作要處理，建議可先使用現時設於灣仔入境處總部的候任特首辦，或教育局轄下的九龍塘教育服務中心。

候任行政會議召集人、立法會議員葉劉淑儀認為，新的前特首辦租金太昂貴，質疑政府是否真的沒有合適處所。（資料圖片／高仲明攝）

立法會議員田北辰則指，政府今次「開先例」在私人商廈設前任特首辦，加上租金未有設置上限，憂慮日後前特首辦的租金「沒有最貴，只有更貴」，「今次租太古，下次是不是租國金都得？」他認為，設前任特首辦的租金和裝修開支屬公帑，政府應向公眾披露。

行政署早前回覆傳媒時曾解釋，考慮到現時沒有其他合適的政府處所，及前任行政長官辦公室的運作需要，包括位置、交通、便利會見各界人士及保安等因素，故才在金鐘太古廣場設立第四位前特首辦公室。