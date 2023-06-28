沙田IVE發聲明與學生會割席　要求刪除校名　曾鬧獎學金捐款糾紛

《香港01》在上周二（20日）揭發香港專業教育學院 （IVE）沙田分校的學生會，就着捐出130萬元作獎學金的匯款動向，與學校鬧出糾紛。

記者接獲一份聲明文件，沙田IVE周三（28日）發聲明與學生會割席，稱今屆學生會拒絕及質疑校方顧問服務，未有履行職責，會停止代收會費。校方要求學生會更改名稱及地址，名稱亦不可使用學院關聯的簡稱，並稱會務、活動、言論及行為，均與校方無關。



沙田IVE周三（28日）發聲明與學生會割席，要求學生會更改名稱及地址，名稱亦不可使用學院關聯的簡稱。（資料圖片／林靄怡攝）

近年多間大專院校的學生會解散或斷莊，香港專業教育學院（IVE）沙田分校學生會成功換屆，但稱校方以有解散風險為由，去年說服捐出85%積蓄、即逾130萬元作獎學金，但學生會發現捐款的支票銀碼與收據不符，與校方有爭拗，其後更鬧出不同的糾紛。

停止代收會費

《香港01》接獲一份沙田IVE發出的聲明，由沙田IVE院長黃倩瑛署名發出。該份聲明與2022／23年度的沙田IVE學生會割席，稱學生會曾在去年11月發出聯合啟示，質疑及拒絕學生發展處提供的顧問服務。校方稱學生會未有履行職務，並拒絕提交社團註冊文件，來年起會停止代收會費。

學校稱曾多次嘗試與學生會溝通不果，故發嚴正聲明，指其會務、活動、言論及行為，均與校方無關。校方更稱如學校因學生會行為、行動或言論而受損，會保留追究權利。

沙田IVE周三（28日）發聲明與學生會割席，要求學生會更改名稱及地址，名稱亦不可使用學院關聯的簡稱。（資料圖片／林靄怡攝）

要求學生會改名 禁用關聯簡稱

學校同時要求學生會更改名稱及地址，名稱亦不可使用學院關聯的簡稱，包括IVE（ST）、IVE（沙田）及沙I等，註冊地址亦不可使用學校地址。

學生會改名屬於重大事件，應按會章召開會員大會，至少需要十五分之一具投票權的會員出席，估計需要約300多名會員出席投票決議。

沙田IVE周三（28日）發聲明與學生會割席，要求學生會更改名稱及地址，名稱亦不可使用學院關聯的簡稱。（資料圖片／林靄怡攝）

認接獲割席聲明 學生會：正考慮事件

沙田IVE學生會確認接獲相關聲明，稱正考慮事件，暫時未有回應。《香港01》亦向職訓局查詢事件，截稿前未獲回覆。

翻查資料，香港理工大學去年4月中止承認理大學生會，並勒令須即時停用包括「香港理工大學」字眼的組織名稱。理大學生會在同年5月尾改名為「紅磚社」。