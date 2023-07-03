大角咀棄槍案｜持牌槍癡逝世26年　警按例須回收槍械　警拒評事件

警方上周四（29日）於大角咀發現氣槍及子彈，調查後發現，槍主在1996年已逝世，生前持有槍牌。《香港01》發現，槍主為前上市公司主席梁理文，曾有「室內無線電話大王」之稱。

梁理文逝世前，槍牌無限制在家中藏有槍械及彈藥數量，但要按法例登記，警方亦會定期上門巡查。有熟悉槍牌的人士表示，槍牌持有人去世後，警方會回收登記槍械及彈藥，如有槍械遺失會立案調查，形容是「很嚴重的事」。

警方指正調查案件，拒絕作出評論，無回應梁理文逝世後，有否回收槍械，或立案追查遺失槍械。



警方上周四（29日）於大角咀發現氣槍及子彈，槍主在1996年已逝世，生前持有槍牌。有熟悉槍牌的人士表示，槍牌持有人去世後，警方會回收登記槍械及彈藥，警方指正調查案件，拒絕作出評論。

上周四（29日），警方於大角咀發現13支氣槍及約百發子彈，《香港01》發現槍主為梁理文，是前上市公司誠德國際集團的創辦人。

早年移居加拿大 產室內無線電話

梁理文生於1942年，在香港出生，年幼時曾移居加拿大，並取得加籍，又曾到美國升學。梁理文回流香港後創業，他創辦誠德國際集團，主要生產室內無線電話，業務曾進軍美國市場，有出版刊物形容他於八十年代，打破了該產業被日本企業壟斷的局面。除室內無線電話外，他亦曾投資過假髮業務，梁理文於1996年9月逝世。

子彈應含有火藥 射擊比賽所用

警方上周四（29日）曾公布檢獲的槍械及彈藥照片，已解散的香港射擊總會前義務秘書蔡展權表示，槍械皆為氣槍，但槍口能量是否高於2焦耳、屬受管制類別，需待警方公布。至於涉事的子彈，他指根據外盒相片，該批子彈應含有火藥，與氣槍不相容，應為真槍所用。蔡展權表示，該牌子的子彈主要為射擊比賽所用，奧運比賽亦曾採用有關子彈。

根據《火器及彈藥條例》規管，在香港管有槍械及彈藥，需獲警務處批出槍械牌照。港府曾於2000年收緊《條例》，禁止新領槍械牌照的人士在家中藏有槍械及彈藥，但在此前已獲發牌、持有俗稱「舊牌」的人士，仍獲准在家中藏有最多十支長槍及200發子彈，警方亦會定期上門巡查。

警方於大角咀發現13支氣槍及約百發子彈，《香港01》發現槍主為梁理文，是前上市公司誠德國際集團的創辦人。（網上圖片）

槍牌收緊前已離世 警按例須回收槍械

不過，2011年，一名被稱為「公屋槍王」的退休懲教員，在家中清潔槍械時走火受傷，被揭家中藏有大量槍械及近4000枚彈藥。警方事後更改牌照條件，指為防類似事件發生，禁止持牌人把彈藥存放於住所，除非有合理理由，否則彈藥須存放在指定的槍械庫內。

根據現行法例，如槍牌持有人被拒續牌，或取消牌照，須在警方指明的時間內交回槍械及彈藥，逾期未交還即屬違法。有熟悉射擊界的人士指出，曾有持牌人去世後，警方親自到其所屬的槍會銷毀槍械。

警稱案件正在調查 拒評有否上門檢查、回收槍械

梁理文在《條例》收緊前已離世，故其持有的槍械及子彈如有按法例登記，當時是合法存放在住所中。不過，他生前及逝世後，警方有否巡查、回收槍械；回收的槍械是否齊全、有無遺失、有無立案追查遺失的槍械？警方只表示案件仍在調查中，不作評論。

警方又表示，會按照既定機制巡查獲批准存放槍械彈藥的處所，檢查持牌人的槍械及彈藥數量，以確保持牌人按照法例要求及牌照條件管有槍械。

蔡展權認為，香港的槍械管制嚴格，持牌人遲了續牌，槍械會被扣押及遭嚴重警告；擺放槍械的櫃亦有規格要遵從：「警員會定期檢查，槍牌持有人每年亦需親身辦理續牌手續。現在子彈亦是實報實銷，練習時未打完亦不可私藏。」蔡展權又指，槍牌有登記槍械擺放的地方，持有人去世或遲了、無出現續牌，警方須回收及凍結槍械，「如警方追查不到槍械下落，一定會開File追查，這在香港是很嚴重的事情。」

霍英東集團上環辦公室 曾發現353粒子彈

然而，槍牌持有人去世多年後，生前持有的槍械被家屬發現的事件過往亦有發生。2021年，霍英東集團員工於上環信德中心辦公室的夾萬內，發現353粒子彈，並報警求助。涉事的子彈疑屬已故全國政協副主席、商人霍英東所有，霍英東於2006年逝世，生前持有槍牌。

蔡展權認為，事例屬個別事件，過去槍牌持有人去世後，家屬未必知道收藏槍械的地點，警方追查不到下落亦無辦法：「過往或許還有灰色地帶，但現時收緊了條例，大家都不得私藏，已是一視同仁。」

警方在大角咀氣槍案中，拘捕三名男子，涉嫌「無牌管有彈藥」、「管有仿製槍械」及「管有攻擊性武器」。蔡展權指槍牌持有人家屬如發現在家中槍械，應報警求助，不應自行棄置。