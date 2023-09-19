黑雨揭發獨立屋大範圍僭建　重溫放蛇直擊挖地牢專家教避政府檢查

世紀黑雨後，紅山半島、清水灣獨立屋山泥傾瀉，意外揭發大範圍霸地、僭建、挖地。《香港01》透過航拍、圖則分析僭建詳情，追查背後屋主。發展局局長甯漢豪表明，要找出業主、負責工程的專業人士、協助買賣的人等，再依法檢控。

「01偵查」曾經直擊，經紀硬銷僭建千呎地牢的獨立屋，挖地牢的工程專家，更對記者詳細解釋如何挖，如何避開屋宇署檢查。



歷時最長的黑色暴雨後，港島大潭白筆山豪宅屋苑紅山半島發生山泥傾瀉，第70，72及74號屋臨海方向的斜坡有山泥傾瀉，地基外露並懸空。72號屋有明顯危險，住戶需要疏散。《香港01》獲得這些獨立屋的圖則，對比現場圖片，涉嫌有明顯的僭建，疑向下掘地僭建多兩層，亦涉霸佔官地建花園。

72號屋的業主，為前投資銀行黑石集團的高層Anthony Steains。

《香港01》記者對比多張航拍圖片，發現逾35幢獨立屋都疑似霸山坡及僭建，更有住戶拆去整幅擋土牆，換上落地玻璃。（01製圖）

《香港01》記者對比多張航拍圖片，發現逾35幢獨立屋都疑似霸山坡及僭建，更有住戶拆去整幅擋土牆，換上落地玻璃，增加風險。

另外，地政總署繪製的地圖，有畫出包括涉事獨立屋在內涉超出霸官地邊界，疑早已知悉霸地事宜。工程師估計，72號屋做臨時支撐可能就要過百萬元，修復還原斜坡的造價難以估算，或是「天文數字」。

紅山半島山泥傾瀉受影響的74號屋業主，拒絕屋宇署人員視察懷疑僭建物，該屋業主為公關界名人袁慧明。《香港01》2017年曾揭發，袁慧明丈夫、傑青富商陳天賜的屯門黃金海岸獨立屋「幹華小築」，多處僭建和霸佔逾萬呎官地，亦拆除擋土牆，當時已被屋宇署、地政總署勒令還原。

目前獨立屋正以3.8億元放售，記者周三（9月13日）再到現場視察，獨立屋外牆植物橫生，似無人打理，當年霸地、僭建不但未還原，僭建面積更比准許建屋面積大逾一倍。本土研究社成員陳劍青直斥，事件證明豪宅霸地及僭建十分普遍，富商「零成本」延伸生活空間，政府執法不力。

《香港01》翻查圖則，發現三間屋地基只有約1米深，並未有預留位置建地庫。而2012年唐英年九龍塘僭建，圖則顯示「唐宮」地基有5米深，更預留地底結構。

測量師學會前會長何鉅業認為，「唐宮」工程人員明顯有預留空間僭建地庫，而紅山半島涉事獨立屋僭建，屋主拆了擋土牆，減少外力阻擋泥土向外翻，加上在貼近下坡的地基僭建地庫，增加地基負擔，影響地下水，或會更易致山泥傾瀉。

除紅山半島外，清水灣道「東桂」一幢獨立屋對開山坡亦發生山泥頃瀉，大半花園被沖走，7人需疏散。《香港01》獲得涉事獨立屋的圖則，對比現場圖片，發現涉事獨立屋有明顯僭建，疑涉霸佔官地，於山坡建花園，僭建物至少存在28年。

涉事獨立屋以有限公司持有，董事為商人。單位入伙後無被釘契紀錄。鄰近的屋苑亦疑霸佔官地僭建。

屯門掃管笏豪宅蟠龍半島，亦有多幢臨海獨立屋，疑霸佔山坡官地僭建花園，有獨立屋更霸佔整面山坡，向下僭建三層地庫，構築物直達沙灘，甚至建私人碼頭。

蟠龍半島另有多幢獨立屋對開的山坡，獲批短期租約，但《香港01》發現，仍有人霸地超出租界。據現行指引，分區地政處須每5年到涉及私人花園的短期租約地實地視察，惟屋苑大部份「出界」的構築物已存在逾5年，疑地政總署執法不力，違約仍批續租。

黑雨揭發大範圍僭建，發展局局長甯漢豪表明，要找出業主、負責工程的專業人士、協助買賣的人等，再依法檢控。

上屆特首候選人唐英年與梁振英，先後被揭發僭建地牢，當中唐英年在泳池底開天窗，闢出近2000平方呎的地下皇宮。《香港01》2017年偵查報道發現，清水灣柏濤灣一間獨立屋瘋狂僭建逾千平方呎地下室，內有私人泳池、按摩浴池、大魚缸，實行人魚暢泳。記者佯裝租客「放蛇」，接觸一名專營西貢及清水灣豪宅區的地產經紀，他帶記者參觀柏濤灣內3幢獨立別墅及一間公寓，當中2間都有僭建，但最誇張的是這個地下泳池。

原來香港有一撮不合資格的工程人員，專門承造這些見不得光的非法工程。在新界村屋林立的元朗八鄉，有人公然張貼「專業挖地牢」廣告，聲稱可助僭建地牢，又自詡「全港不少地牢我都有份建」。

記者佯裝要為西貢一間新式村屋僭建地牢，找到自稱有多年經驗的「挖地牢專家」明哥（化名）到場視察，他向記者教路，一旦遭鄰居舉報，如何以兩招避開屋宇署執法。不過他坦言工程沒有專業人士參與，「我們是搏大霧」。