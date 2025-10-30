思哲研究所｜在日的香港人及日本人——關不關心香港立法會選舉？

作者：李冠儒



2025年立法會換屆選舉現值提名期，作為研究日本的香港人，筆者希望了解在日港人及日本人對即將到來立法會選舉的看法，於是訪問了13名在日的香港人和17名在日的日本人。但受個人條件所限，大多受訪者都是高等知識份子，所以研究未必全面，但有一定參考價值。故以此文抛磚引玉。



一、在日的香港人（樣本：13人）

關心者寡，只有5人，大致可分為三類：

一是實事求是式發言（2人）。這類受訪者表示：「主要關心的是選舉能否帶來對公眾需求的更積極回應。這與其說是理論層面的政治考慮，不如說（我）更關乎住房、青年流動性、生活品質等日常議題能否真正得到解決。」

二是擔心香港本地人利益受損的「本土論」（2人）。這類受訪者認為：「選舉很重要，我特別在意有多少內地背景深厚的大佬會被選上之類等問題，因為他們較難理解香港市民的真正需求。」筆者也認同有關觀點，未來有必要關注他們是否足夠「貼地」。

三是「香港是我家」論（1人）。簡而言之，就是因為他們是香港人，所以會關心。

不關心者眾，有8人，大致可分為四類：

一是「世界公民式」發言（2人）。受訪者表示：「自2019年以來，已經沒有太多關注香港的必要性。從全球視角來看，選舉結果不會帶來顯著變化。」這種說法顯然從已經抽離了「香港人」身份。

二是「不聞窗外事式」發言（1人）。受訪者指出「我一直沒關注這場選舉」、「要選了？我甚至都不知道這件事」，有些事不關己的意味。

三是質疑選舉必要性的發言（2人）。受訪者說：「選舉前都基本知道結果，不是我熟悉的香港選舉，不關心了。」

四是「立法會無用論」（3人）。不少受訪者提及「香港是行政權主導，而非三權分立，立法會作用不大」、「我真覺得，立法會對如今的香港沒決定性影響，對其獨立性感些許悲觀」。

二、在日的日本人（樣本：17人）

出乎意料，關心者和不關心者的數量基本持平，分別有8人和9人。

關心者的理由不一，可分為三類。

一是「學習香港負面案例」論（2人）。他們質疑目前的立法會的代表性不如以往，並且認為日本也會面臨類似的問題，因此要警惕。

二是「心繫朋友」者（4人）。有受訪者表示「我有很多香港朋友所以我關心」及「了解選舉有助於跟香港人有效交流」等。

三是被媒體提醒要關心者（2人）。有受訪者提及：「關於選舉，我也讀到過選舉過程存在不公的新聞，報道一般告訴我們香港選舉的多樣性自2020年實施《國家安全法》以來被壓縮。選舉結果畢竟反映香港未來走向，所以我會關心。」

不關心者的理由較為接近，大致可以分為兩類。

不關心的人主要是「選舉悲觀」論者（7人），他們普遍表示自己並非真的「逢中必反」，而是真誠關心香港政治圈的多樣性，但因為他們悲觀地斷定接下來的選舉不是「五光十色」的，所以表示不關心或不再關心。其中有人以「香港市民也不關注了」為由表示自己更沒有必要關注，亦有受訪者因「反對派議員都被DQ」而質疑缺乏多樣性等。

另有少數「中美博弈，香港遭殃」論者（2人）。他們認為「中美要博弈，中國要團結，這會導致了香港的自主性受到一些限制」，因而認定這場選舉在大國博弈中不值一提。

三、總結

受訪者中，在日港人普遍呈現離開日本後就再也不關心香港選舉的傾向，而且認為有必要警惕「立法會無用論」。

考慮到香港與日本的民間交往很密切，日本人普遍從聲援港人的角度來關注是次選舉，倒是意料之中。

希望提高投票率與關注度的部門，或許可基於上述觀察，制定一些針對性措施。

