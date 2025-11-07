劉暢｜「草根社會主義」運動崛起：31歲曼達尼如何掀翻美國政壇？

劉暢專欄

2025年11月4日的選舉之夜，紐約市迎來了歷史性時刻。現年34歲的民主黨籍紐約州眾議員曼達尼（Zohran Mamdani）以50.4%的得票率擊敗前州長古莫（Andrew Cuomo）和共和黨候選人斯里瓦（Curtis Sliwa），當選為紐約市最年輕、也是第一位印度裔穆斯林市長。這場選舉的投票率達到超過200萬人次，創下1969年以來紐約市長選舉的最高紀錄。曼達尼的勝選不僅是個人的勝利，更標誌着美國政治極化進入了新的階段——為了對抗特朗普的右翼民粹主義，左翼勢力正在以更激進的方式反擊。



草根逆襲挑戰建制派

曼達尼的勝選故事幾乎帶有傳奇色彩。1991年生於烏幹達，5歲遷居南非，7歲時舉家移民紐約，曼達尼的成長經歷本身就體現了多元文化交融。畢業於鮑登學院（Bowdoin College）的他，從2020年起擔任紐約州眾議員，政治經驗不足五年。相較之下，他的主要對手、無黨籍參選人安德魯·古莫則是政壇老將，曾三度當選紐約州長。這場選舉被許多分析家視為「左翼」草根力量對抗老牌政治建制的典型對決。

曼達尼的勝選建立在對紐約市民生痛點的精準把握之上。根據選前民調，紐約選民最關心的兩大議題是住房問題與生活負擔能力下降（佔37%），以及犯罪與治安問題（佔31%）。曼達尼的競選政綱針對這些痛點提出了激進的解決方案：對受租金管制的房屋實施租金凍結、免費公交、免費托兒服務、2030年前提高最低工資，並通過對富人和大企業增稅來降低生活成本。

極化政治出現反彈效應

這場選戰的戲劇性還體現在特朗普總統的公開介入。在選前關鍵時刻，特朗普不僅公開支持古莫，更威脅若曼達尼當選將切斷聯邦對紐約的財政支持。特朗普的極限施壓不但沒有阻止曼達尼的勝利進程，反而可能激發了紐約選民的逆反心理，促使更多人投票支持這位左翼候選人。更重要的是，選舉期間美國政府正陷入史上最長的停擺危機。截至11月4日，聯邦政府關門停擺已進入第35天，追平2018-2019年的紀錄，第二天更是刷新了歷史。停擺期間，農業部宣佈11月將無法發放食品券福利，嚴重影響了底層民眾的生活。這場危機進一步激發了選民對現狀的不滿，為曼達尼的社會主義主張提供了肥沃的土壤。​

此外，曼達尼的競選策略注重「街頭、社媒、社區」動員，而非傳統「電視、金主、政黨機器」。他利用TikTok和Instagram吸引千禧一代和Z世代選民，這些群體長期是「選票貢獻」而非「權力掌控者」。他的勝選標誌着世代權力交接的開始，傳統嬰兒潮價值觀向千禧價值觀遷移。

草根社會主義運動崛起

曼達尼的勝選代表了美國政治極化的深化。美國不再有中間路線或妥協空間，只有極左與極右的對抗。為了對抗特朗普的右翼民粹主義，許多民主黨人選擇大步支持左翼主張：平權、財富再分配、福利社會和文化包容。當前民主黨對於特朗普執政的反應，也許要以更激烈、反建制、甚至更民粹的方式來對抗，才是有效反擊的政治策略。這種判斷並非沒有道理。民主黨建制派曾試圖讓古莫以獨立候選人身份參選，共和黨甚至採取「棄保策略」,呼籲支持者投票給古莫，試圖阻止曼達尼當選。但這些努力都未能奏效，反而凸顯了底層選民對貧富差距和生活困境的嚴重不滿。

曼達尼的當選具有深遠的象徵意義。它不僅是對特朗普的噩夢，也是民主黨建制派的噩夢。美國已經事實上進入了草根社會主義運動階段，而且這個運動也是對美國新教底層文化元素的背離。新教精神強調個人奮鬥，而曼達尼所代表的社會主義思潮，則更關注社會公平、財富再分配和福利保障。

勵志故事還是南柯一夢？

這種轉變不僅反映了美國社會經濟結構的問題——富者愈富、貧者愈貧，也是美國人口結構發生重大改變的結果。拉丁裔和穆斯林人口的大量增加，正在改變美國的政治版圖。曾幾何時，奧巴馬時代的民主黨曾以「白左思想」分化瓦解左翼陣營，並收編桑德斯這樣的社會主義者。但這些策略只是暫時壓制了問題，並沒有解決貧富差距擴大和底層生活困難的現實。

這股左翼浪潮不僅令共和黨擔憂，也讓民主黨建制派感到不安。曼達尼代表的進步力量正在黨內崛起，他們對建制派民主黨人的妥協態度和溫和政策深感不滿，主張更激進的社會變革。在民主黨內部上演——左翼草根力量挑戰建制精英的故事可能會繼續。

曼達尼的當選，是美國政治極化的必然產物，也是草根社會主義對資本主義秩序的一次勇敢挑戰。它證明了在右翼民粹主義肆虐的時代，左翼激進主張能夠凝聚起變革的力量，也反映了美國民眾對公平正義的迫切追求。但這場振奮人心的勵志故事，終究要面對資本主義的沉重現實。曼達尼能否將那些宏大而耗資巨大的政策承諾，轉化為能切實改善紐約市民生活的具體成果？美國的政治割裂、資本的強大影響力、體制的路徑依賴，都將成為曼達尼施政路上的攔路虎。曼達尼的勝選是這種極化的產物，也可能成為進一步極化的催化劑。美國正式進入草根社會主義運動階段，但這場運動的終點在哪裏，沒有人知道答案。

