是非心理學｜當Threads成了公審舞台......

是非心理學｜周華山博士



下班搭地鐵，有人追看 Threads 最新「爆料」；午飯時間，同事議論某位網紅「出事」；夜晚回家，群組瘋傳截圖。從前的是非，多半在小圈子流傳，朋友道聽途說、同事私下議論。但今天，透過社交媒體，任何傳聞都能迅速變成全城熱話。甚至原屬私人範圍的爭執，也可能被截圖轉發，在 Facebook、Threads 等平台廣泛流傳，演變成一場公眾風波。演算法根據我們的停留時間、按讚與留言互動，把內容推送到大量陌生人眼前。於是，是非不再只是熟人之間的耳語，而成為可以被消費、被放大的流量商品。這不只是八卦變多，而是社交媒體正在改寫香港的是非形成方式。



被看見的渴望

數碼文化學者 danah boyd（2014）指出，青少年沉迷社交媒體，往往源於對社交連結的需要，同時也是對父母過度監管的反應，希望在屬於自己的空間裡表達自我、建立關係。

這是一種「被看見」與「被接納」的渴望。當「like」、「分享」變成一目了然的數字指標，情緒鮮明、立場強烈的內容，便容易獲得互動與曝光。演算法把互動數據視為排序的主要依據，批評往往比冷靜分析更容易被推送；情緒傳播得快，理性卻需要時間沉澱。

被放大的情緒

近年不少香港網民轉向 Threads。愈具爭議性的帖子，愈容易被更多陌生人看見，情緒也在轉發與留言中愈滾愈大。在流量經濟的邏輯下，情緒往往比真相更具傳播價值。當系統根據我們的停留與互動紀錄，不斷推送相似內容，便會形成所謂「回音室效應」，只聽到相同聲音、愈看愈單一。我們以為看到「事實全貌」，其實只是被演算法篩選過的冰山一角。

例如，一段經剪輯的衝突片段上載後迅速爆紅，網民開始標籤、起底。留言區推波助瀾，很快形成單一說法。即使之後出現較完整版本，最初留下的印象往往難以逆轉。久而久之，當平台持續推送相近觀點，原有立場便會被不斷強化。

被影響的距離

心理學家 Suler（2004）提出「網絡去抑制效應」，指出匿名與距離感會減弱人對後果的顧慮，降低自我約束。Christopherson（2007）亦發現，匿名環境更容易出現激烈評論與情緒宣洩。即使使用真名，當覺得自己只是人群的一員，責任感也會降低，說話便容易放肆。

香港地方細，資訊流通快，線上討論很容易蔓延。當八卦披上道德的外衣，輿論審判往往快於事實查證。一場輿論風暴，數小時便能成形，但當事人承受的影響，卻可能持續很久。

我們仍有選擇

在網絡時代，我們既是旁觀者，也是參與者。每一次停留與轉發，都在悄悄影響事件的走向。與其抱怨環境，不如從自己做起。衝動轉發前，請停一停，想一想：「我這樣做，是幫助大家理解事情，還是只是讓情緒升溫？」

我們無法改變演算法，但可以選擇如何回應、是否轉發。與其被情緒牽著走，不如為言論多留一點空間、多一分克制。當平台難以自我節制時，能守住界線的，是我們按下分享鍵前的那一秒思考。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人，曾在香港理工大學和香港大學教授社會學與心理分析，著書35本。



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