揚言自得｜霍爾木茲海峽的戰火　對保衛台灣海峽的啟示

揚言自得｜楊志剛專欄

藍地球有數百個海峽，是海上的「地理瓶頸」。概括分類下，有八個海峽因人類經濟貿易軍事和政治活動而發展成為「海上命脈」，是兵家必爭之地，歷史上戰火綿綿。這「八大」海上命脈中台灣海峽最寬，歷史上戰火最少。霍爾木茲海峽寬度排名第二，「戰火綿綿」排名第一。今天霍爾木茲的戰火，對我們守護台灣海峽有何啟示？



拆解霸權法律偽裝

台海並非「國際水域」

第一啟示，是我們國家定必會全面恢復行使對台灣海峽作為中國「領海和專屬經濟區」的一切權利和管轄權。

霍爾木茲海峽（霍海）是全球最重要的能源運輸咽喉，承擔全球20%的石油和20%天然氣的供應。台灣海峽（台海）是全球航運大動脈，全球約50%集裝箱船隻穿越台海，它也是全球芯片供應鏈的關鍵通道，日本幾乎80%能源供應經由南海和台海輸入，且台海事關台灣統一，故此台海的戰略影響更深廣。

但台海和霍海本質不同。根據《國際海洋法》，霍海是「用於國際航行」的「國際海峽」，台海不是。根據《國際海洋法》，台海的地位是：從兩岸各自伸延12海里是領海，再從領海伸延200海里是「專屬經濟區」。台海最窄處是70海里，扣除兩岸各12海里領海，其餘中部水域便全是專屬經濟區。

霍海最窄處只得30海里，沿岸國家分別從海岸伸延12海里的領海，便把整個霍海變為這些國家的領海。既然是領海，為何霍海反而是「國際海峽」而台海不是？

原因是：是否屬「國際海峽」並不取決於海峽的闊度，而是取決於其地理是否符合《聯合國海洋法公約》關於「用於國際航行的海峽」的定義。簡單說：如果海峽被沿岸國家各自的「12里領海」完全覆蓋，且一頭一尾連接着公海或專屬經濟區，便屬於「國際航行的海峽」。其邏輯是：如果不作此安排，該海峽便隨時會被沿岸國家作為自己領海而加以控制，影響飛機和船隻由一個水域航行到另一個水域。霍海符合這條件，是典型的國際海峽，全球所有飛機和船隻均享有「過境通行」權利。

美國不敢軍事介入

日本多次惡性挑釁

台海中部是專屬經濟區。按國際法，外來船隻在專屬經濟區享有「航行自由」，故此無需將其定義為「國際海峽」。但既然有航行自由，為何美國等軍艦穿越台海時，中國經常表示：「全程監察，堅決反對」？原因簡單來說是：「航行自由」是否包括軍事活動，是國際法尚未解決的問題，中國認為不包括，美國認為包括。而且美國還宣稱台海中部水域是「國際水域」，中國當然反對。

以上是《聯合國海洋法公約》的扼要。中國是公約的締約國，美國和伊朗都不是。伊朗拒絕受該公約的約束，要封鎖霍海便封鎖，要放行便放行。美國則更加把公約作為其霸權工具，今天執行明天違反，完全視乎是否有利其霸權。

伊朗以它有限的國力和軍力，掌控了「國際海峽」霍海。以中國的國力和軍力，要保衛「中國領海和專屬經濟區」的台海，更加有理有據有力。中國無需出動海空軍，單是沿岸的陸基火力和導彈，便可以飽和式保衛整片台海，中國當然不會封鎖台海，但必需保衛台海，確保它不會變為「東方霍爾木茲」。

但令人揪心的是：每年都有外國軍艦和戰機在南海、台海、和東海不斷搞事。不是無害通過，是搞事。全球戰略家都將這片海域列為火藥桶。這些軍事挑釁，大多由美國夥同其附庸國聯手炮製，而附庸國之中，參與次數最多，性質最惡劣的，是日本。

軍國主義慣性偷襲

聯合軍演意欲何為

最新有系統數字：於2020年和2024年間，美國夥同它國在中國海域進行聯合軍事演習共32次（不計美國單獨的軍事行動），日本參與14次，是所有參與國中次數最多。

日本還獨自搞事。2024年七月日本驅逐艦「涼月號」闖入中國東海領海。是領海！是美國也不敢幹的事。中國官方事後的公告相當克制：中國已對該艦「依法依規處理」。相隔一年後，日本媒體才自己爆料：中國軍艦對該日艦先後兩次進行炮擊警告，砲彈落在船側水域。需知菲律賓在南海更具挑釁性的行為，換來的也只是我們用水炮射擊。

為何對日本我們用如此嚴厲的手段？原因很簡單：對方是日本。日本的惡劣行為包括夥同台灣省搞事，例如於「涼月號事件」的同一個月夥同台灣「海巡署」進行聯合訓練。日本對我們國家人民犯下滔天罪行，我們希望與你相安無事，但你卻派「出雲號」準航母頻密在我方水域演習，又派軍艦闖我東海，又與台灣搞聯合訓練，意欲何為！

今天霍海的戰火是分水嶺。不論美國將來如何有體面或無體面地脫身，我們都可以作出明確判斷：美國從此不敢軍事介入台海。伊朗戰爭之前，雖然美國精英已心知無力軍事介入台海，但美國大批不自量力的鷹派仍是蠢蠢欲動。但今天美國兩黨的鷹派，都已有新的而不願公布的共識：絕不軍事介入台海。

日本扭曲對華仇視

製造事端背後捅刀

但美國不介入，日本介入。日本的軍國主義不斷膨脹，何謂軍國主義？各類專家的理論甚多，但用廣東話歸納最傳神：「乜都講打」，什麼問題都用「打」來解決。日本史就是一部以「打」作為達到國家目標的歷史。日本憲法規定只能防衛，卻頻密在我們領海進行軍事行動，最近還部署導彈對準中國，還把導彈基地部署在日本熊本縣的學校和幼兒園附近，導彈基地周邊兩公里內便是幼兒園小學中學和醫院，連當地日本人都直斥是「以小童作為人肉盾牌」。日本自衛隊員持刀闖入中國駐日使館，等於持刀闖入我家。還有日本人多次在街頭針對中國人的「推人事件」。

以上並非個別例子，而是因為日本軍國主義不但回魂，且經過數十年的對華仇視教育，已從國家戰略層面，瀰漫到個別軍人和普通市民之間層面。日本不單想擁有正常的軍隊，而且要讓軍隊擁有國家。

日本的軍國主義有其歷史特色，就是特朗普最近對高市早苗說的珍珠港式「攻其無備」。過去100年，日本發動過超過20次對外軍事行動。正式宣戰的，只有兩次。其餘全是不宣而戰，攻其無備。日本最擅長的就是搞「XX事變」，也就是現代軍事和情報述語的「假旗行動」，即製造事端，然後嫁禍他人，製造藉口，然後突襲。日本侵華戰爭是何時「宣戰」的？答案是日本從來沒有對我們宣戰，而是炮製一連串「事變」，包括較為熟悉的九一八事變、七七事變。還有一大串香港課堂從來不教的如一二八事變、濟南事變，滿洲事變等。「武士道精神」是用來拍電影騙人的。這個乜都講打的人，不和別人人公平比武，最想就是在背後捅刀，然後要什麼拿什麼。

日本以偷襲突襲和事變，迎來打遍「聯合國五常」的輝煌。在日俄戰爭中打敗俄羅斯羅，二戰時在「馬來亞戰役」，俘虜了13萬英國澳洲和印度的英聯邦軍人，是大英帝國歷史上最大規模的投降；而在香港，日軍只用了18天就打到英軍投降；在越南和老撾，日軍把法軍打到完全撤出。這些日本軍國主義的輝煌，日本銘記；而南京大屠殺、731部隊慘絕人寰的罪行、在日本教科書裏並不存在。

不是我們經常重提歷史仇恨，而是日本因本身的罪行而產生扭曲變態的對華仇視，遠超我們對日本的歷史仇恨。我們希望與日本和平共處，換來的是獠牙仇視。

台海主權歸屬中國

他國不得損害利益

美國夥同它國在我們水域進行軍事活動中，參與率最低的是新西蘭。由2020至2024年間只參加了一次。但去年11月新西蘭軍艦和軍機又再次來台海和東海搞「自由航行」。對此，中國駐新西蘭大使於1月21日發表公開信，向新西蘭解釋為何此舉不當。

這是近年中國第二次在外交場合公開闡述對台海「自由航行」的立場。對上一次是2022年6月13日外交部於新聞發佈會作出的。兩次的核心內容一致。原文是：「台灣海峽最窄處約70海裡，最寬處約220海裡。根據聯合國海洋法公約和中國國內法，台灣海峽水域由兩岸的海岸向海峽中心線延伸，依次為中國的內水、領海、毗連區和專屬經濟區。中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權，同時也尊重其他國家在相關海域的合法權利。此外，國際海洋法上根本沒有『國際水域』一說，有關國家聲稱台灣海峽是『國際水域』，意在為其操弄涉台問題，威脅中國主權安全製造藉口。中方對此堅決反對。」

駐新西蘭大使還進一步解釋：「中國尊重並維護台灣海峽所有國家的航行權。然而，必須做出一個關鍵區分：正常的民用商船無害通過，與外國軍艦出於政治動機的通過本質上是不同的。......中國立場明確：任何外國軍艦通過台灣海峽，都必須尊重中國主權，且不得損害中國的安全利益。」

對新對日態度有別

堅決捍衛領海權利

以上是國家對台海自由航行完整的立場。但中國駐其他國家使館未有作出過同樣的公開信。我猜測的原因之一是：在眾多附庸國中，新西蘭偏安南隅，與世無爭，在對華關係上較理性務實，故此公開信言詞懇切，好言相勸。對日本，是「無謂多講」。

但更大的原因是：外交界訊息暢通無縫，中國駐新西蘭大使的「好言相勸」，是對新西蘭說的，卻是發給全世界的。國家已向全球發出明確信號：要推動全面恢復行使對台海作為中國影響和專屬經濟區的權利。

特朗普急於從中東脫身，而伊朗提出最新條件之一，正是要世界承認伊朗對霍海的管轄權。伊朗是從我們的台海信息，啟發了對霍海的要求。

香港的水域，包括迷人的維港、清澈的西貢、親切的鯉魚門，和台灣海峽遼闊的蔚藍、壯麗的波光、永恆的航道，都是我們國家遼闊領海的一部份。「台海有事，即維港有事」。我們國家有能力確保台海無事、香港無事。但作為中國的香港人，我們可以如何出一分微力守護台海？我們下次再談。

作者楊志剛是香港浸會大學前協理副校長，中文大學前專業應用教授。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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