蔚觀全局｜從郭亞女到Danny——在愛與體制間我們如何守護孩子？

蔚觀全局｜林素蔚專欄

一個初生的小生命，竟然可以在現代化的香港「隱形」兩個月之久——沒有出生紙、沒有醫療紀錄、未曾被體制看見。近期在網絡上引發軒然大波的「Save Lily / 幼子Danny」事件，隨着公權力的介入，總算有了最新進展。勞工及福利局局長孫玉菡確認幼子Danny目前情況良好，社會福利署亦已向法庭申請「保護令」（Care or Protection Order），確保男嬰的安全與福祉得到實質的法律保障。而涉事父母在迅速獲釋後，雖然表達了「有信心接返屋企」的期盼，並開始與社工會面接受連串評核，但隨着孩子暫時處於法定的保護網下，社會大眾懸着多日的心，總算能夠稍微放下。



Danny是對兒童保護機制的壓力測試

回顧香港的社福歷史，這一幕似曾相識。它不禁讓人想起1986年轟動全港的「郭亞女事件」。當年，一名母親將年幼女兒長期幽禁在公屋單位內、與外界徹底隔絕，最終促使社署在公眾的高度關注下破門救出女童。那次事件引發了社會對「家庭隱私與公權力介入」界線的激烈辯論，更直接推動了香港兒童保護機制的改革。近40年過去，社會環境與法規已有長足發展，「Save Lily」事件卻以另一種更具時代特徵的形式——在網絡資訊同溫層的推波助瀾下——重演了這種極度封閉的家庭困局。

歷史的弔詭之處在於：當年的封閉，源於一道緊閉的鐵門；今天的封閉，卻源於一道無形的「資訊高牆」。結合我過往的議會經驗與家庭治療的視角，我認為這不僅是一宗個別家庭的極端個案，更是對本港兒童保護機制的一次現代壓力測試。要真正守護每一個脆弱的兒童，我們必須從以下三個維度進行深刻反思。

一、修補法例盲點：不能再單靠網民與傳媒的「偶然發現」

這宗跨世代的相似個案，首先暴露出本港法例與通報機制至今仍存有盲點——為何一個嬰兒出生兩個月，未領取出生紙、未接受任何常規醫療檢查，卻未能觸發任何社會安全網的警報？

在法理上，為嬰兒進行出生登記並非單純的行政手續，而是《聯合國兒童權利公約》（UNCRC）賦予每一個兒童不可剝奪的基本人權。一個沒有法定身分的「隱形兒童」，將無法享有公共醫療、無法報讀常規學校，甚至在遭遇不測時也難以被體制追溯。我強烈呼籲政府必須盡快檢視現有機制：在醫院、生死登記處、入境處、衞生署及社署之間，必須建立無縫的跨部門大數據通報機制。

說到底，我們絕對不能每次都單靠網民的「偶然發現」以及傳媒的「大肆報導」來觸發救援。今次孩子是幸運的，但下一個跌出體制雷達的孩子，未必再有這份僥倖。社會必須築起一道主動而嚴密的防線，確保任何在港出生的嬰兒，都不會成為制度縫隙中的漏網之魚。

二、保護令下的社工評估：兒童福祉凌駕於個人意識形態

隨着社署向法庭申請保護令，案件的性質已發生根本改變。這意味着父母能否接回孩子，不再是他們單方面的意願，而是必須經過法庭及專業社工的嚴格把關。這是一場艱難的角力：如何在尊重家庭信念與保障兒童安全之間，取得微妙的平衡？

這對父母在網絡上的言論，反映出他們對現行醫療及教育體系充滿極大的不信任。在互聯網的「演算法回音壁」（Echo Chamber）中，他們築起高牆，試圖為孩子營造一個自以為絕對純粹的「無菌室」。然而，初生嬰兒非常脆弱，如果父母單憑個人信念，拒絕讓孩子接受任何常規的健康評估與疫苗接種，這在現代社會福利框架下，已構成潛在的「醫療疏忽」。

社工在法庭框架下進行評核時，必須清晰向父母釐清一條底線：父母的個人理念固然有其自由，但「保護兒童最佳福祉」（Best Interests of the Child）是絕對不可退讓的紅線。在兒童的生存權與健康權面前，任何孩子都絕不能被當作實踐個人意識形態的實驗品。一旦錯過了早期診斷與介入的黃金期，對孩子造成的傷害將是終生且不可逆轉的。

三、從網絡公審轉向專業支援：看見恐懼，重建信任

走到今天，案件已正式進入嚴密的社會福利及法律程序。在這一刻，社會或許不需要再對這對父母追加更多的網絡公審或謾罵。過度的敵意，只會將這類邊緣化、充滿防備心的家庭，進一步推向社會的對立面，甚至令他們更深地躲回那道「資訊高牆」之後。

從家庭治療的系統視角來看，這類「反體制」行為的底層情緒，往往不是出於純粹的惡意，而是源於極度的焦慮、恐懼與不安全感。未來的重點在於，如何透過心理輔導與家庭治療支援，協助這對父母拆解內心深處的恐懼。相關部門需要極大的耐心，引導他們重新建立對社會支援系統的信任，讓他們明白：真正的愛與自由，不是將孩子與世界隔離，而是為孩子打好身心健康與知識的根基，並賦予他們一個合法的社會身分。剝奪孩子的社會身分並非給予自由，而是將他們囚禁在父母親手編織的牢籠之中。

從1986年的郭亞女，到2026年的幼子Danny，相隔近40年，每一個孩子都是社會無可取代的未來。歷史一再提醒我們：守護兒童，從來不能只靠運氣與偶然。這次事件是一記及時的警號，敲響了社會守望相助與及早堵塞制度漏洞的重要性。

我衷心期盼，這次風波能成為一個契機，促使我們真正完善通報機制，並以更成熟、更專業的態度，在「保護令」與「專業支援」的雙軌並行之下，確保每一個小生命，都能在安全、健康且充滿選擇的環境中，被妥善地照料、被溫柔地看見，自由地成長。

作者林素蔚是註冊社工，家庭治療碩士，第七屆立法會議員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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