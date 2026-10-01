李民斌｜中美建设性戰略穩定關係利好香港發展

李民斌專欄

國家主席習近平圓滿完成對美國國事訪問。本次中美元首會面開闢大國相處的正確之道，書寫了中美關係歷史新篇，期望美方貫徹會晤成果，繼續相向而行，這不僅符合兩國共同利益，也為香港發展提供了更加穩定的外部環境。



以共贏邏輯取代零和博弈

會面達成的八點成果共識，其中最亮眼也最根本的一項，是進一步豐富雙邊關係定位內涵：「同意構建基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」。在國際局勢風雲變幻的今天，新定位内涵為全球經濟提供更多確定性，體現出中美兩國的歷史擔當，共贏邏輯取代零和博弈成為交往基調。正如習主席所說，中華民族偉大復興和讓美國再次偉大並行不悖，所謂世界舞台新力量崛起必伴隨戰爭的「修昔底德陷阱」完全可以跨越。

第五點成果共識涉及經貿話題，格外令人關注。其中建立理事會優化雙邊貿易、達成300億美元對等降稅安排、延期吉隆坡經貿磋商成果等，讓全球財經界吃下一顆定心丸。對企業界，習主席更特別提到，歡迎美國企業來華投資興業，也希望美方公平對待中國企業。雙方還同意相互支援對方辦好亞太經合組織領導人非正式會議和二十國集團領導人峰會。這預示在未來一段時間内，中美將相向而行，兩國關係發展具較高可預期性。

人工智能是討論重點議題

中美競相在先進科技領域搶佔優勢，兩國都把人工智能發展置於戰略核心地位。國家「十五五」規劃提出積極參與人工智能等領域國際治理，推動建立各國廣泛參與的人工智能治理框架。美國也把人工智能視為國家安全、技術競爭與經濟增長的核心戰略要素，並發佈《人工智能行動計劃》，還將組建「人工智能部隊」，任命人工智能「沙皇」。

本次中美元首會面，人工智能自然成為重點議題。這從國宴主桌安排也能看出端倪——除習主席伉儷和特朗普總統伉儷，主桌賓客黃仁勛、蘇姿丰、馬斯克等都是人工智能產業的風雲人物。中美都是人工智能大國，應共同防範人工智能被濫用惡用。今次會面的重要成果之一，是雙方同意建立雙邊對話機制，下一輪對話已敲定11月底前舉行。

香港從中美關係回暖中受益

中美雙邊關係回暖，尤其是今次兩國元首會面明確構建基於尊重、公平、對等的建設性戰略穩定關係，對於作為國際金融中心和開放型經濟體的香港而言，有利營造更好的外部環境，降低地緣政治風險，給經濟注入更多信心和動力。

中美關係走向穩定，與中國强大國家實力密不可分。香港一方面受益於祖國實力增强提供的穩定外部環境，同時亦應當從中美兩國元首達成的成果共識中尋找新的發展契機，在全力落實自己的首個五年規劃時，充分發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」角色，主動對接國家發展戰略，助力擴大高水平對外開放，積極融入和服務國家發展大局。

作者李民斌是全國政協社會和法制委員會副主任，東亞銀行聯席行政總裁。



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