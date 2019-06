【國際極光藝術展2019】香港6月展出　喚醒大眾對全球暖化的關注

到極地飽覽極光是不少香港人的心願,但是,這個願望在未來幾年會不會被扼殺呢?近年來,受到極端氣氛變化的影響,颱風數目增加,不少冰川亦逐漸融化。隨着全球暖化,地磁的改變亦會使看到極光的機率大大減少。國際極光協會將於5月31日及6月1日舉辦國際極光藝術展,屆時將會展出20多位國際知名極光專家及藝術家的作品以及入選美國太空總署 Astronomy Picture of the Day of NASA 的極光作品來宣揚氣候變化以及環境保育的信息。