【國際極光藝術展2019】香港6月展出　喚醒大眾對全球暖化的關注

到極地飽覽極光是不少香港人的心願，但是，這個願望在未來幾年會不會被扼殺呢？近年來，受到極端氣氛變化的影響，颱風數目增加，不少冰川亦逐漸融化。隨着全球暖化，地磁的改變亦會使看到極光的機率大大減少。國際極光協會將於5月31日及6月1日舉辦國際極光藝術展，屆時將會展出20多位國際知名極光專家及藝術家的作品以及入選美國太空總署 Astronomy Picture of the Day of NASA 的極光作品來宣揚氣候變化以及環境保育的信息。

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近年來，受到極端氣氛變化的影響，颱風數目增加，不少冰川亦逐漸融化。隨着全球暖化，地磁的改變亦會使看到極光的機率大大減少。（國際極光協會Facebook專頁）

國際極光協會由一班來自世界各地的極光專家組成，當中包括加拿大、挪威、芬蘭、俄羅斯、英國、香港等等。他們的宗旨是希望透過分享極光的相片、視頻、知識以及所見所聞來推動保護地球和守護北極圈的訊息。他們在世界各地也有成立協會，在歐美和韓國等地亦經常舉辦有關極光的活動活動。在過去的三月，他們便在香港舉辦了國際北極光節，他們在當天向親友互相送上極光照片，並寫下祝福語句。

在過去的三月，他們便在香港舉辦了國際北極光節，他們在當天向親友互相送上極光照片，並寫下祝福語句。（國際極光協會Facebook專頁）

在北歐不少地方，愛「追光」的人被稱作極光獵人（Aurora Hunter）。而在香港亦有一位極光獵人，他叫做Anson Tong（星雨），同時也是國際極光協會（香港及中國分區）的主席。他曾看過北極光70次、南極光3次，也是國際認可的極光專家。他認為旅行是靈魂與宇宙的一種溝通，他會出版書籍和有關極光的視頻，他希望可以利用自身的旅遊經驗令人類關注環保。

在香港亦有一位極光獵人，他叫做Anson Tong（星雨），同時也是國際極光協會（香港及中國分區）的主席。他曾看過北極光70次、南極光3次，也是國際認可的極光專家。（星雨個人Facebook專頁）

除了星雨之外，國際極光協會藝術部理事黃學豐（Bernard）於本年度也到了俄羅斯的北部觀賞極光。他在零下25度的環境之中，雙手因寒冷天氣而變得麻痺，但他仍然執起畫筆，畫下了兩幅極光畫。他希望人類可以一同保育這塊極地，以及拯救瀕危的北極熊。在國際極光藝術展當天，亦會展出他在俄羅斯北部所繪下的極光畫作。

國際極光協會藝術部理事黃學豐（Bernard）於本年度也到了俄羅斯的北部觀賞極光。他在零下25度的環境之中，雙手因寒冷天氣而變得麻痺，但他仍然執起畫筆，畫下了兩幅極光畫。（國際極光協會Facebook專頁）

「國際極光藝術展2019」資訊：

主辦：國際極光協會（Aurora Association HK）

協辦：聯合國教科文組織（UNESCO Hong Kong Association)

日期：1/6/2019 (星期六) （典禮：14:00-14:30、導賞時段： 14:30-16:00）

地點：香港文化中心

費用：全免

「國際極光藝術展2019」（國際極光協會Facebook專頁）

內容提供：喬木

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【國際極光藝術展2019】透過極光藝術影像 喚醒人們對環境的關注」​】

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