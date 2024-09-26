《致敬人生》簡易問答｜額外「01積分」獎賞得獎者結果公布

《香港01》舉辦的「《致敬人生》簡易問答」活動早前經已圓滿結束，首300位參加會員完成遊戲後可獲1,388「01積分」獎賞 。同時，回答指定問題「如果有一天我將離開，我最想實現的一個願望是？」的會員，經由編輯評選後，有機會獲取額外588「01積分」。



經編輯們評選後 ，已挑選出10個最能感動人的答案，這10位得獎者將可獲額外588「01積分」，得獎名單如下（排名不分先後）：

第一位得獎者：W*** Z*

「 人的一生最有意義的就是在世的人對自己的想念和回憶，如果走到人生終點，我希望不會造成親人的負擔，瀟灑離開，不用過多的治療，在自己最喜歡的草地上靜靜離開，而親人對我的回憶都是快樂的。」

第二位得獎者：L** L** S***

「 我最想實現的一個願望是能夠跟我摯愛的人見最後的一面，跟對方說我即將離開這世界，叮囑對方要好好的繼續生活下去，告訴她能夠認識她是我這一輩子的幸福，我已了無牽掛，心願得償，走得安心，彼此都可以釋懷，但願他日在天家再遇。」

第三位得獎者：M****

「 如果有一天我將離開，我最想向我親愛嘅家人和朋友表達感激之意，可能會錄製一段視頻或錄音，記錄低我一生中最珍惜的回憶和他們對您的影響，真誠地表達我對他們的感謝和愛意，讓他們知道他們在我生命中扮演了何等重要的角色。」

第四位得獎者：C**** H** T***

「 希望同屋企人一齊去旅行，去一個大家都唔熟悉嘅地方，可以隨心即興，不用擔心這擔心那，開開心心享受就夠。」

第五位得獎者：Ｃ**** Y* K*

「 與老伴一起到北極看最後璀燦的極光，再迎接美麗日出清晨，再與老伴一起食豐富華麗香檳早餐，人生得此美景佳人，無憾矣。」

第六位得獎者：K*** S**

「 自己留到儲備及已經安排有需要的預備留給家人。」

第七位得獎者：H* Y** P***

「 如果有一天我將離開，我最想實現的一個願望是子女和陸相處，身體健康。」

第八位得獎者：C**** C*** H***

「 臨走前，開一個告別派對，載歌載舞，開開心心的，歡笑的，讓大家有一個難忘的回憶。」

第九位得獎者：N* W** P***

「 我想與自己最愛的人去看一場演唱會，讓最好的記憶在歌聲中留住。」

第十位得獎者：J***** T***

「 我最想實現的一個願望是環遊世界，可以認真去睇吓和感受吓每個地方嘅風土人情。」

*活動受條款及細則約束，詳情請按此

積分將於此文章發佈後7-10個工作天內，直接傳入得獎者的會員帳戶中。