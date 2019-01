【01電影放映會】陰風陣陣 優先場

唯美同志片《以你的名字呼喚我》(Call Me by Your Name)年初風靡全球,其後又獲得4項奧斯卡提名,令意大利導演魯卡加達連奴(Luca Guadagnino)聲名大噪。事隔不夠一年,導演再次成為影壇焦點。今次他竟然180度轉變,翻拍意大利恐怖大師戴利奧阿真圖(Dario Argento)1977年的經典作《陰風陣陣》(Suspiria),勁玩恐怖、懸疑、血腥,挑戰觀眾感官底線。