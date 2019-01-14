【01電影放映會】陰風陣陣 優先場

唯美同志片《以你的名字呼喚我》（Call Me by Your Name）年初風靡全球，其後又獲得4項奧斯卡提名，令意大利導演魯卡加達連奴（Luca Guadagnino）聲名大噪。事隔不夠一年，導演再次成為影壇焦點。今次他竟然180度轉變，翻拍意大利恐怖大師戴利奧阿真圖（Dario Argento）1977年的經典作《陰風陣陣》（Suspiria），勁玩恐怖、懸疑、血腥，挑戰觀眾感官底線。

舞蹈員蘇斯（狄高達莊遜 飾）到柏林的頂尖舞團試鏡，得到編舞師白蘭（泰達史雲頓 飾）賞識，逐步晉升為首席。但一連串折肢、斷頸、劏肚、失蹤等詭異事件，令舞團陷入恐慌。與此同時，一位心理醫生在失蹤舞蹈員帕特麗莎（嘉兒莫蕊茲 飾）的日記中發現駭人秘密，隨即托她的好友莎拉（米亞高芙飾）追查真相。隨著舞團新作公演，蘇斯越來越接近舞團背後的腥風血雨，令人毛骨悚然的黑暗歷史即將解封……

《香港01》與洲立影片發行(香港)有限公司合辦《陰風陣陣》電影優先場，活動詳情如下：

日期：2019年1月27日 (日) 地點：Festival Grand Cinema (九龍塘達之路80號又一城UG層) 登記入場時間：14:30 放映開始時間：15:00 費用：01會員免費 名額：100位

片名：《陰風陣陣》

主演：狄高達莊遜、泰達史雲頓、嘉兒莫蕊茲、米亞高芙、謝茜嘉夏柏

導演：魯卡加達連奴

片長：152分鐘

級別：III

語言：英語 (中文字幕)

片種：恐怖 │ 驚慄

《報名按此》

《條款及細則》

*是次放映會不設劃位。

**每個登記會員帳戶及確認電郵只接受一位會員進場，活動當日需出示【確認電郵QR Code】或【手機應用程式QR Code門票】以茲證明。

截止報名日期：2019年1月25日上午11時正 (五)

查詢：event@hk01.com / Whatsapp +852 5593 6199