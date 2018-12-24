【01親子】家長工作坊：Trouble 2 vs Wonderful 2？

2歲是每個家長都感到頭痛的年齡，2歲的孩子能做的事情多了、能表達的東西也多了，想挑戰的事物也更多了，他們不再是只懂躺在嬰兒床上嗷嗷待哺的小粉團，需要父母更多的關注和教養。

很多父母對孩子踏入2歲的轉變都不太了解，而冠上了「Trouble 2」這個嚇人的名稱。到底是什麼驅使孩子變成「Trouble 2」？由美國蒙特梭利協會導師Ms Barbara教大家正面面對，把這個時期扭轉成為「Wonderful 2」，甚至是「Incredible 3」的前奏吧！

內容： －了解幼兒0至3歲的心理發展特徵及需要，減低親子間的衝突 －如何聆聽孩子扭計背後真正的需要 －如何訂立界線及說「不」 －如何協助孩子建立自我控制能力 *對象：準父母、0至3歲小朋友的父母*

活動詳情：

日期：2019年1月11日（五） 時間：晚上7:30至9:30 費用：$150/位 名額：20位 地點：Rainbow Tree（沙田石門京瑞商場一期12樓N室，石門馬鐵站C出口） 導師：Ms. Barbara，美國蒙特梭利協會導師、國際華文蒙特梭利協會導師 01會員活動

【 按 此 立 即 報 名 】

‧ 另請參閱《條款及細則》

‧ 截止報名日期：2019年1月10日下午2時（星期四）

‧ 查詢：event@hk01.com / Whatsapp+852 6689 0189

導師：Barbara Tsui 育有兩名兒子，由懷孕開始尋求過很多不同的教育方法，深明現代父母在育兒路上的難處及掙扎。2009年成為AMS美國蒙特梭利協會老師，實習期間曾到新加坡及北京的幼稚園工作。深信尊重孩子、給予愛與自由，孩子會按照自己的步伐成長，並超越成人期望。 -Rainbow Tree Children Education 創辦人及老師

-美國蒙特梭利協會導師 (AMS 0-3)

-國際華文蒙特梭利協會導師 (CMI 3-6 )

-國際華文蒙特梭利協會助理培訓師，參與嬰幼兒老師培訓工作

-曾為中心、不同機構及POPA課室舉辦多場家長講座

主辦：香港01 │ 01親子

協辦：Rainbowtree