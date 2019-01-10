【01電影放映會】《三夫》 特別場

繼《榴槤飄飄》及《香港有個荷里活》後，陳果18年後帶來「妓女三部曲」最終章《三夫》，以一女侍三夫的故事為題材。傳聞在海上被捕獲的小妹性慾異常旺盛，年紀輕輕就同侍三名漁民丈夫，早午晚床床激戰，越做越有愛，老中青三代獲性愛滋潤而煥發著勃勃生機，她卻歷盡顛沛流離，抱子淪落風塵。曾被導演婁燁發掘演出《頤和園》的曾美慧孜當上果女郎，肉慾交歡場面揮灑自如，獲提名金馬獎最佳女主角。陳果擅長從生與死、性與愛的人性基本出發，挖掘深藏於香港這個東方漁港中的上流和下流，呈現香港魂被支解分離的苦楚人生。「妓女三部曲」最終回的警示與隱喻不言而喻，引發省思。入圍東京電影節主競賽單元。

日期：2019年1月20日（星期日） 登記入場時間：13:00 放映開始時間：13:30 映後分享：15:15 @ 1樓大堂 分享嘉賓： 導演陳果，女主角曾美慧孜，浸大電影學院講師譚以諾 地點：百老匯電影中心 @ 4院 費用：01會員免費 名額：115人

片名 : 《三夫》 導演 : 陳果 主演 : 曾美慧孜 片長 : 101分鐘 級別 : III (只准十八歲或以上人士觀看) 語言 : 粵語、國語(部分) [中英文字幕]

《條款及細則》

《立即報名》

* 參加者必須年滿十八歲或以上人士觀看，在場職員有權要求參加者出示身份證明文件。如未能出示有效年齡及身份證明，本公司有權拒絕該參加活動之會員入場；如參加者蓄意瞞騙工作人員入場，一經發現，《香港01有限公司》將保留追究的權利。

* 每位參加者將會獲得《三夫​》特別場電影票乙張。

* 請於2019年1月20日下午1時正到百老匯電影中心大堂排隊取票。

* 座位將隨機分配，不設選擇座位​。

* 逾期換領，恕不受理，逾時不候。

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