【01親子料理工作坊】陳皮下廚之南瓜全盒過新年
以為得大人先做到廚神？小朋友都一樣得！
隨著無火煮食及多功能廚具的興起，令不少潮媽和潮爸喜歡與小孩走進廚房，共同創作創意料理，增添家庭樂。
眼見親子料理是如此多Fun，香港01將舉行《01親子料理工作坊》，邀請到小廚神導師陳皮(謙謙)教大家用電鍋煮出南瓜全盒及新年曲奇，迎接農曆新年！希望小朋友在煮食和處理食材的過程中，除了能訓練小手的手握力，更能了解食物營養和學懂珍惜食物。
如你們一家都對烹飪充滿熱誠，熱愛入廚，請立即報名參加工作坊，跟小孩一起發揮創意，親手煮出過年食品，品嚐自家味道！
每個參加家庭可獲贈:
＊價值$998 BRUNO電鍋一個
＊置富Malls x Kanahei's Small Animals好事成雙揮春利是封
＊置富Malls x Kanahei's Small Animals萌樂孖碗套裝
＊佳能保鮮密實盒及雙重鎖緊密實袋
＊小朋友完成工作坊可獲料理嘉許獎狀乙張
此外，更可遊走商場中庭的日式傳統神社，感受萌の神社春節祭，並在新春御祝袋製作亭中，製作專屬的電子御祝袋，傳送給自己及親友，盡顯心思。
活動豐富，名額有限，萬勿錯過！
‧ 另請參閱《條款及細則》
‧ 截止報名日期：2019年1月18日下午3時（星期五）
‧ 查詢：event@hk01.com / Whatsapp+852 6689 0189
活動詳情：
日期：2019年1月20日（日）
時間：下午4:00至6:00
內容：以電鍋煮出南瓜全盒及新年曲奇 (參加費用已包所有食材費)
費用：$488/家庭 *參加家庭即可現場獲贈價值$998 BRUNO電鍋一個
名額：10組親子家庭 (歡迎1位成年家庭成員與1位小朋友參加)
地點：馬鞍山廣場中庭
小廚神導師：謙謙
01會員活動
置富Malls x_Kanahei’s Small animals好事成雙揮春利是封
置富Malls x Kanahei’s Small animals萌樂孖碗套裝