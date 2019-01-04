【01親子料理工作坊】陳皮下廚之南瓜全盒過新年

以為得大人先做到廚神？小朋友都一樣得！

隨著無火煮食及多功能廚具的興起，令不少潮媽和潮爸喜歡與小孩走進廚房，共同創作創意料理，增添家庭樂。

眼見親子料理是如此多Fun，香港01將舉行《01親子料理工作坊》，邀請到小廚神導師陳皮(謙謙)教大家用電鍋煮出南瓜全盒及新年曲奇，迎接農曆新年！希望小朋友在煮食和處理食材的過程中，除了能訓練小手的手握力，更能了解食物營養和學懂珍惜食物。

如你們一家都對烹飪充滿熱誠，熱愛入廚，請立即報名參加工作坊，跟小孩一起發揮創意，親手煮出過年食品，品嚐自家味道！

每個參加家庭可獲贈:

＊價值$998 BRUNO電鍋一個

＊置富Malls x Kanahei's Small Animals好事成雙揮春利是封

＊置富Malls x Kanahei's Small Animals萌樂孖碗套裝

＊佳能保鮮密實盒及雙重鎖緊密實袋

＊小朋友完成工作坊可獲料理嘉許獎狀乙張

此外，更可遊走商場中庭的日式傳統神社，感受萌の神社春節祭，並在新春御祝袋製作亭中，製作專屬的電子御祝袋，傳送給自己及親友，盡顯心思。

活動豐富，名額有限，萬勿錯過！

【 按此報名：$488/家庭】

‧ 另請參閱《條款及細則》

‧ 截止報名日期：2019年1月18日下午3時（星期五）

‧ 查詢：event@hk01.com / Whatsapp+852 6689 0189

活動詳情： 日期：2019年1月20日（日） 時間：下午4:00至6:00 內容：以電鍋煮出南瓜全盒及新年曲奇 (參加費用已包所有食材費) 費用：$488/家庭 *參加家庭即可現場獲贈價值$998 BRUNO電鍋一個 名額：10組親子家庭 (歡迎1位成年家庭成員與1位小朋友參加) 地點：馬鞍山廣場中庭 小廚神導師：謙謙 01會員活動

置富Malls x_Kanahei’s Small animals好事成雙揮春利是封