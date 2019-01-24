【01親子】樂區看世界—黃大仙導賞團

各位爸爸媽媽，有想過帶孩子認識我們居住的社區嗎？這個我們生活的地方，藏著一個又一個動聽的故事，等著大家去發掘了解。趁著春節長假期，在導賞員熟悉的講解下，一於陪孩子用童心看世界，用兩小時重新認識-黃大仙區，展開豬年行運之旅吧。

活動詳情如下:

日期：2019年2月9日（星期六） 時間：上午10:00 至 中午 12:00 或 下午2:00至下午4:00 地點：黃大仙祠 -> 竹園鄉 -> 黃大仙文化公園 -> 啟德河 -> 衙前圍鄉 對象：5-12歲 名額：每團8個 (每個名額為一位成人及一位小童) 集合地點：黃大仙祠

日期：2019年2月10日（星期日） 時間：上午10:00 至 中午 12:00 或 下午2:00至下午4:00 地點：黃大仙祠 -> 竹園鄉 -> 黃大仙文化公園 -> 啟德河 -> 衙前圍鄉 對象：5-12歲 名額：每團8個 (每個名額為一位成人及一位小童) 集合地點：黃大仙祠

主辦機構: 東九龍居民委員會

贊助機構: 黃大仙區議會

【立即報名】

【條款及細則】

**家長/監護人必須看管一同出席的小朋友，如有任何受傷，必須自行負責。

查詢：event@hk01.com / Whatsapp+852 6689 0189