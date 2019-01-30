【中大 MAICS ✕ HK01 合辦講座】寫作如貓步：文字的生死愛慾

養貓的作家寫作如貓步，洛楓與游靜如何以獨立而離群的狀態搖曳貓樣的書寫，對抗充滿喧鬧雜訊的世界？寫作如 Catwalk，寫作人怎樣在公共領域走台步、折射時代的鏡面？城市不斷下陷，唯有創作撐起生存的支架，在詩、散文、小說和各式評論，甚至跨界的舞台演出或電影製作之間，洛楓與游靜連同米哈一起論辯日常的異態！

日期：2019年3月9日(周六) 時間：下午二時至五時 講者：洛楓教授、游靜教授 主持： 哈米 (何建宗博士) 場地：尖沙咀圖書中心│九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期低層地下 活動與商務書局合作，現場有作者著作供購

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講者：

游靜｜香港中文大學中國研究中心客席教授、香港大學名譽教授

曾任《電影》雙週刊總編輯，亦為電影／錄像導演。著有詩集《大毛蛋》、《不可能的家》（獲中文文學雙年獎新詩組推薦獎），散文集《裙拉褲甩》、《另起爐灶》，評論集《我從未應許你一個玫瑰園︰香港文化政治生態》、《游於藝》、《性／別光影：香港電影的性別文化研究》、《游動的影：游靜影評集1987-2016》等。

陳少紅 (洛楓)｜香港中文大學文化及宗教研究系文化研究文學碩士課程客席教授、香港大學名譽教授

詩人、文化評論人，美國加州大學聖地牙哥校區比較文學博士。著有詩集、散文、小說及評論集十數本。其中《飛天棺材》獲2007年香港中文文學雙年獎詩獎，《禁色的蝴蝶：張國榮的藝術形象》獲「2008香港書獎」及「我最喜愛年度好書」。2016年獲香港藝術發展局的「藝術家年獎」(藝術評論)、及 CCDC 的「城市當代舞蹈達人獎」。

主持：

何建宗 (米哈)｜香港浸會大學人文及創作系研究助理教授

著有《透視男教授》（2015，合著）、《若隱若現：香港電影的非華人形象（1970至2010年代）》（2016，合編）、《文藝勞動：香港創作人的工作與日常》（2017）。

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