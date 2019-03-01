【01電影放映會】閃亮人生 優先場

金像提名影帝拜仁鈞士頓（Bryan Cranston）化身癱瘓富翁，夥同《肌智同學會》（Central Intelligence）幽默諧星奇雲哈特（Kevin Hart）扮演的失業更生人士，加上金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）飾演私人助理貼心護航；《逆天潛能》（Limitless）、《分歧者：異類叛逃》（Divergent）賣座導演尼爾比格（Neil Burger）一改風格，以幽默溫馨手法改編真人真事，攜手呈獻出有笑有淚、跨越種族階級的勵志喜劇《閃亮人生》（The Upside）。

故事取材於一名法國富翁的親身經歷，曾於2011年被改編成全球賣座法國電影《閃亮人生》（The Intouchables）。剛獲得假釋的阿豆（奇雲哈特 飾）因應法庭要求四處找工作。有案底的他處處踫壁，誤打誤撞之下竟跑到超級豪宅，應徵四肢癱瘓富翁菲臘（拜仁鈞士頓 飾）的私家看護。面試時阿豆完全不管自己的出身與菲臘差天共地，更無視他的殘障，反而令菲臘欣賞他的真性情。儘管私人助理伊芳（妮歌潔曼 飾）大力反對，菲臘仍堅持聘請毫無看護經驗的阿豆貼身照顧自己。二人皆處於人生低谷，出身及經歷亦截然不同，共處一室當然火花四濺，不時抵死互窒！然而，阿豆的樂觀率性，感染了菲臘；菲臘的見識及智慧，也成為了阿豆自我提昇的動力。兩人透過互相影響，不但建立起動人友誼，還各自尋回自己的閃亮人生！

《香港01》與洲立影片發行(香港)有限公司合辦《閃亮人生》電影優先場，活動詳情如下：

日期：2019年3月8日 (五) 地點：MCL長沙灣 (九龍長沙灣道680號麗新商業中心G/F, G56及G58-59號舖) 登記入場時間：21:20 放映開始時間：21:50 費用：01會員免費 名額：102位

片名：《閃亮人生》

主演：奇雲哈特、拜仁鈞士頓、妮歌潔曼

導演：尼爾比格

片長：126分鐘

語言：英語 (中文字幕)

片種：喜劇 | 劇情

《報名按此》

《條款及細則》

* 每位參加者將會獲得《閃亮人生》優先場電影票乙張。

* 請於2019年3月8日下午9時20分到MCL長沙灣大堂排隊取票。

* 座位將隨機分配，不設選擇座位​。

* 逾期換領，恕不受理，逾時不候。

** 每個登記會員帳戶及確認電郵只接受一位會員進場，活動當日需出示【確認電郵QR Code】或【手機應用程式QR Code門票】以茲證明。

截止報名日期：2019年3月7日 上午11時正 (四)

查詢：event@hk01.com / Whatsapp +852 5593 6199