【01親子】0-3歲幼兒成長的秘密

當BB由一團麵粉似的，漸漸懂得表達自己的過程中，新手爸爸媽媽對孩子的成長表現都顯得疑惑和失措。為什麼BB總喜歡亂扔東西？為什麼BB什麼都愛放入口中？在了解BB 0至3歲的成長秘密時，你就發現孩子每分每秒都在努力長大、想更了解這個世界，並不是「一舊飯咁簡單」！



父母在教養孩子的時候，總不知不覺用了大人的目光去了解孩子，你真的明白小baby在想什麼嗎？

講座內容：

1. 代入BB 角度

讓父母明白BB每一刻都在主動學習，並不如「一舊飯」只懂吃、喝、睡！而是每一個小嬰兒，在誕生以後都在主動學習。成人可觀察吸引BB專注的東西去理解他們正在思考什麼，再配合他們去學習，而不是站在成人角度安排很多活動和課程給小朋友。

2. 明白照顧=教育的時間（Educare）

父母的所有照顧時間已是在身教中（價值觀的教育）。講師會示範如何做到，例如在換片時，也能讓BB主動參與其中，逐漸培養他獨立自理。

3. 播放影片

讓家長明白BB的探索方式有他的原因及學習，而不是我們認為很無聊、「唔知做緊乜」，例如全世界的BB都會做的行為：放雜物入口，拍打物件，亂擲物件等。

透過是次講座，讓家長理解0至3歲小朋友腦袋中蘊藏的小秘密，便會感到其實教養小朋友好容易，也會減少許多因不明白小朋友行為引起的親子衝突。





活動詳情如下:

日期：2019年4月12日（星期五） 時間：下午7:30 至 下午 9:30 費用：$180/位 名額：30位 地點：Rainbow Tree（沙田石門京瑞商場一期12樓N室，石門馬鐵站C出口） 導師：Ms. Barbara，美國蒙特梭利協會導師、國際華文蒙特梭利協會導師

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【條款及細則】