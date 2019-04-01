【社區健康型活墟】新興運動體驗區 - 旋風球

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逛市集，其實並不單單只是購物與飲食。由香港01及香港遊樂場協會主辦，以健康運動為主題的【社區健康型活墟】將於4月19日在灣仔修頓遊樂場戶外足球場舉行。有別於一般市集，除了逛攤檔，【社區健康型活墟】更可以讓你率先試玩兩項新興運動！

 

旋風球 - 「球路多變 簡單易學」

旋風球源自台灣，於2016年引入香港。運動講求手眼協調、集中力及反應力，但體力要求相對較少，老少咸宜。透過球拍的坑紋及頂部軟膠使發出的球能高速旋轉，輕易做出「上飄」、「側彎」等不同球路。無論單打賽、雙人賽或六人團體賽，只要一球在手，便可即時揮出一記「鬼影變幻球」，成功落於對方場區地面得分。

活動詳情：

日期：2019 年 4 月 19 日（星期五）

時間：每節45分鐘

12:00 - 12:45PM

1:00 - 1:45PM

2:00 - 2:45PM

3:00 - 3:45PM

4:00 - 4:45PM

5:00 - 5:45PM

地點：修頓遊樂場戶外足球場

名額：每節12名

費用：01會員免費

《立即報名》

 

另請參閱《條款及細則》。

截止報名日期：2019 年 4 月 18 日中午 12 時（星期四）

查詢：event@hk01.com / Whatsapp+852 5593 6199

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