【社區健康型活墟】創意手藝工作坊

以「健康 · 運動」為主題的【社區健康型活墟】將於2019年4月19日於灣仔修頓足球場舉行，除了一系列健康運動主題及手作攤檔、音樂表演節目及運動體驗外，大會更邀請到本地作團體及導師舉辦不同類型的手藝工作坊，讓你於悠閒假日輕鬆體驗手作樂趣！現在更可於網上搶先報名：

【蘇木紮染工作坊】

違暌的春夏要來了！在植物盛開的季節，不如我們一起用植物染出一朵不會凋零的花吧！

【社區健康型活墟】是次邀請到「巨人染」教授運用蘇木紮染出清新亮麗的紅色，參加者透過工作坊可認識如何運用身邊的自然食材作植物染色，同時亦學習不同的紮染技法在布上創作，染出屬於自己的一朵花。

日期：2019年4月19日 (星期五) 時間：12:00 - 13:30 地點：灣仔修頓遊樂場戶外足球場 費用：$260 名額：15名

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另請參閱《條款及細則》



截止報名日期：2019年4月18日 (星期四) 下午6時

【春日轉季潤膚乳液、潤唇膏工作坊】

隨著季節改變，為了讓肌膚得到真正的滋潤和舒爽，天然潤膚乳液及潤唇膏為轉季必備之選。是次【社區健康型活墟】邀請Oil Soap舉辦工作坊，讓參加者清楚了解配方與製作過程，親自動手製作自己專屬的無添加潤膚品，讓肌膚得以滋潤，呵護每吋肌膚。

日期：2019年4月19日 (星期五) 時間：14:15 - 15:30 地點：灣仔修頓遊樂場戶外足球場 費用：$180 名額：15名

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截止報名日期：2019年4月18日 (星期四) 下午6時

[藍曬工藝體驗工作坊 ]

時常聽聞曬相需於黑房進行，是次工作坊將於日光下，以藍曬法 (Cyanotype) 製作出藍曬作品。工作坊導師亦會講解藍曬工藝原理，讓參加者了解底片的製作技巧，利用藍曬專用感光顯影藥水，將影像呈現出來。

日期：2019年4月19日 (星期五) 時間：16:15 - 17:45 地點：灣仔修頓遊樂場戶外足球場 費用：$180 名額：15名

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截止報名日期：2019年4月18日 (星期四) 下午6時