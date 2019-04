【社區健康型活墟】檔攤介紹

復活節快到想捉緊健康的尾巴,就一定要去社區健康型活墟,有多類型的攤檔可以選購心水產品,當中包括運動用品,健康潤膚, 健康食品, 創意手作, 環保產品任君選擇,想先睹為快可以參閱以下圖片。商品不能盡錄,想知便多商品?4月19日約定您,到時見。

玉木香港

創新設計及生產高品質的劍球,讓劍球運動成為專業的運動項目,並協助專業的劍球玩家完成職業夢想,為劍球推廣帶來不同的新境界。

磁叉天然美療有限公司

磁叉是具磁力按摩工具,磁力針對性刺激穴位經絡,疏通全身肌肉淋巴、消除疲勞及筋骨酸痛、改善長期運動/ 站立/ 勞損之肌肉痛症。淋巴引流打通血氣,排出身體毒素、去水腫、促進新陳代謝。以磁叉的重量再加以施力,重力和磁力推按壓力令皮膚底下的血液循環,有定型、緊緻的功效。

MOMO Jersey

本地創作,專人設計團隊制服、三項鐵人服、專屬設計的運動服裝、童裝、親子裝皆是專業衣料,無論跑步游水踩單車都能滿足各界需要。

2nu Sunglasses

2NU太陽眼鏡起源於香港,成立於2013年,旨在為客戶設計和提供最舒適,最時尚的太陽眼鏡。選擇在質量和舒適度方面打造最好的太陽眼鏡。

Inspiro Aroma

In Inspiro Aroma, we believe nature provides us health and energy where inspiration can be created everyday. Open your eyes and mind to a breathtaking lifestyle and vision from our group to look better and feel better day by day. Pamper yourself with 100% natural products to detoxify your body and mind.

KANO Natural Skin Care

店主從事營養護膚行業已達差不多10年,致力以專業配方研發適合香港氣候之護膚品。產品都是有天然新鮮手製,取自大自然有機植物原料製作無添加護膚品,而且嚴格挑選原料產地,成份清晰,不經動物測試,不含致敏成分,不含香料 ,不含酒精,能有效改善膚質,同時希望能切合喜歡天然美的顧客。

薑寶仔

薑不單止可以作調味料或補身之用,還可以做護膚品及手工皂。薑寶仔自2013年成立,對薑情有獨鍾,主力以薑為主題自家設計了一系列天然手工薑護膚品,手工薑皂,天然牙膏,天然驅蟲產品等。所有用到新鮮薑的手工產品都只會選用本地薑,支持本地農業永續發展。所有產品絕不含石化成份,也不含動物油脂,化學防腐劑,香精,化學起泡劑等成份,愛身體也愛地球。

OilSoap

OilSoap - 理念全天然 · 用心造 · 安心用多年前 , 因家人的濕疹皮膚和頭皮經常發炎問題,開始踏出第一步學習造皂,希望可以得到改善。 一邊摸索,一邊親身試用各種不同的手工皂。雖然過程中曾遇上不少“失敗”,但當身邊的家人和朋友的肌膚漸漸獲得改善,更令我們對造皂更充滿熱情,更加充滿動力去用心造皂,研發更多別出心裁的手工皂配方。Oil Soap尤其深醉於蔬果和中藥材入皂,材料全是100%全天然,又可以隨著每個季節而轉換最適合入皂的材料,讓肌膚隨著不同季節的改變而得到不同需要的滋養。



Oil Soap 更致力全面推廣全天然生活由此起。我們會定時開辦工作坊,藉此讓更多人可以親手造出獨一無二專屬自己的保養級手工皂及護膚用品。絕對是給你最好的選擇。

花研草說

花研草說 MZK Life 起源於2012年, 以自家種植的抗氧化仙花—石斛花, 與多種純天然種植的進口材料調配出「凍齡茶」系列的花茶。每天喝一杯可抗氧化,抗衰老及增強體質。一起來展開你的凍齡習作吧!

味道: 玫瑰花, 洛神花, 胎菊, 洛神, 檸檬及茉莉花。

泰營 Thai Choice

泰.營旨在提供高質素、好味道、價格合理的泰國進口健康零食。泰國農產業發展蓬勃,以合理價錢提供新鮮的原材料,令健康零食不再只是高高在上的選擇。

定期親赴泰國發掘最新健康零食、親自與不同品牌進行洽商,希望深切了解食物的生產過程、原材料地、甚至是品牌理念等。深信香港人值得更多更好的選擇,用心為客人帶來更有營的生活。

Green Organic

100% 純天然乾果,無防腐劑,無添加劑,香港製造。

Serious by Shu

創作理念是來自頻臨絕種的動物,由於人類濫殺動物的數量愈來愈多,很多野生動物面臨著被絕種的威脅了,希望透過這個系列令大家關注和保護這些野生小動物。

Handmadeship

Handmadeship希望把充滿快樂的兒時回憶透過手繪到卡片套,護照套等隨身用品,把快樂掛在身邊,為生活找一點樂趣。

Kanny's Living Art Studio

嚐到一試難忘的美酒,與其丟棄酒瓶,何不將之保留,重新賦予生命?只要花點心思,燒製融合、切割與打磨,便可將玻璃樽「升級再造 Upcycle」為首飾擺設、水杯餐具等。全是Kanny 藝術家的獨一無二藝術創作!

Specific One

致特別的妳 (Specific one) 設計以簡單,優雅 ,型格為主。為的是希望她們無論在工作或是社交圈子上都能展現出獨特的一面。產品包括首飾,電話配件全都是自家設計和人手製作,另外還設有訂製服務(包括:925銀/白金/玫瑰金等),透過客戶簡單的繪圖或描述為他們製作出心儀的款式,令收到的人倍感窩心。希望達到 "You, make me feel special. And, I love that feeling.”的意念。

Travis Leather Workshop

由為自己度身訂造皮革製品,到跨出comfort zone經營自家皮革工作室,至今已踏入第八個年頭。堅持以一絲不苟的態度,挑選優質的製作工具、皮革、染料等,配以熟練的手法一針一線地製作每一件產品。近年活躍於各大手作市集,享受與用家的溝通,以他們的感覺作設計方向設計新產品,其中手工染色更深受用家歡迎,以不同的染色方法,展現出用家獨特的個性。

Manmna Workshop

熱愛手作的我,設計風格理念是將不同原材料混在一起,以不同風格展示其獨特的質感。物盡其用、化為簡單,以時尚、獨特、可愛、耐用性和實用性設計出不同的手作品。一直對原材料的執著,加上熱愛旅遊,藉此購入不同特色及優質的原材料,如:美國、德國、日本和台灣等等地方,目的是讓每位客人感受到我對手作的熱誠、獨一無二的選材及用心的設計製作。

Malic

自2010年於新加坡首次接觸henna 便被這藝術深深吸引積極鑽研下,於2012年創立品牌Malic現努力對外宣傳只用純天然henna 彩繪顏料及以不同媒介創作 將henna 彩繪的技術不僅僅限於身體彩繪。

Eco-Greenergy綠行俠

Eco-Greenergy綠行俠是一間環保社企,推動綠色小工具及服務,讓人人都能簡易實踐綠化環境。主要業務包括Zero Grounds Coffee Campaign咖啡渣升級再造計劃、廚餘回收及環保產品銷售及訂製,由日常營運細節到產品用料和設計,都堅守環保、方便的原則,致力提供簡易、實用及可持續的環保方案,讓人人輕鬆實踐環保。

收皮/蜜蠟布

「收皮」這個升級再造工作室抱著人棄我取的精神,積極重造,把垃圾變成獨一無二的日用品,很多是香港首創。收皮是本港首個回收紙包飲品盒再造用品的品牌,其他代表作包括戶外車軚櫈和蜜蠟布。

