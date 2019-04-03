【01親子】最後衝刺 小一叩門攻略

2019年度小一統一派位結果將於6月1日公布，獲派心儀的學校固然開心，但若派位不理想的隨即會展開「叩門」行動，到心儀的官津小學遞交叩門信及portfolio等候接見通知。由於每間小學的叩門程序、日期和安排均有所不同，家長要點準備好？我們請來兒童發展及升學專家Ken Sir為家長講解小一叩門攻略，讓家長可以做足準備，增加勝算。

講座內容包括：

1. 叩門文件準備

2. 叩門最佳時機

3. 叩門前考慮須知

4. 叩門考試部署

5. 如何調節孩子壓力

活動詳情如下:

【按此報名】

【條款及細則】

講者：Ken Sir（兒童發展及升學專家）

● 家長會首席顧問

● 曾任新城電台節目《爸爸媽媽您好嗎》教育顧問

● 《都市日報》胎教專欄作家

● 香港專上教育學院文憑課程講師

作為三名孩子之父親、大兒子以15歲之齡入讀英國50大傳統大學。Ken Sir自2008年起推動以「要改變孩子，先要改變父母」為基礎的家長課程。

Ken Sir主講講座超過800場、學生人數多達8000人，當中包括中小學老師、律師、醫護人員及不同專業人仕，近年積極為香港不同界別學校舉辦教育講座。