【社區健康型活墟】搶先登記出席 送你限量版Tote Bag

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登記時段：即日起至2019年4月18日 (星期四) 下午6時 換領地點：【社區健康型活墟】場內「資訊站」 - 灣仔修頓足球場 換領時間：2019年04月19日 (星期五) 下午12時 - 6時 名額：100名 備註：成功報名之人士將獲電郵通知及獲發QRCode，活動當日須到場出示該QR Code即可換領禮品。 查詢：event@hk01.com；WhatsApp +852 5593 6199 / 6689 0189

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《社區健康型活墟》以運動健康為主題，活動節目豐富，包括一系列健康運動主題及手作攤檔、創意手藝工作坊、音樂及體育表演、仲可親身參與新興運動及體能挑戰。

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