【社區健康型活墟】新興運動體驗區 - 旱地冰球

撰文：樊忠義
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逛市集，其實並不單單只是購物與飲食。由香港01及香港遊樂場協會主辦，以健康運動為主題的【社區健康型活墟】將於4月19日在灣仔修頓遊樂場戶外足球場舉行。有別於一般市集，除了逛攤檔，【社區健康型活墟】更可以讓你率先試玩新興運動！
旱地冰球－「刺激有趣 安全性高」
旱地冰球源自瑞典、芬蘭和瑞士等歐洲國家，於2014年引入香港，以「不高桿」、「不打桿」、「不推撞」三大原則，締造了一項極具挑戰性和趣味性的團隊運動。加上所需裝備少，碳纖維輕質球桿亦大大提高了運動的安全性；簡易的比賽模式，少至六人便可作賽，適合於社區不同場地推廣。
活動詳情：
日期：2019 年 4 月 19 日（星期五）
時間：(每節45分鐘，可選適合時段)
12:00 - 12:45PM
1:00 - 1:45PM
2:00 - 2:45PM
3:00 - 3:45PM
4:00 - 4:45PM
5:00 - 5:45PM
地點：修頓遊樂場戶外足球場
名額：每節12名
費用：01會員免費
另請參閱《條款及細則》。
截止報名日期：2019 年 4 月 18 日中午 12 時（星期四）
查詢：event@hk01.com / Whatsapp+852 5593 6199