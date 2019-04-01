【社區健康型活墟】新興運動體驗區 - 旱地冰球

逛市集，其實並不單單只是購物與飲食。由香港01及香港遊樂場協會主辦，以健康運動為主題的【社區健康型活墟】將於4月19日在灣仔修頓遊樂場戶外足球場舉行。有別於一般市集，除了逛攤檔，【社區健康型活墟】更可以讓你率先試玩新興運動！

旱地冰球－「刺激有趣 安全性高」

旱地冰球源自瑞典、芬蘭和瑞士等歐洲國家，於2014年引入香港，以「不高桿」、「不打桿」、「不推撞」三大原則，締造了一項極具挑戰性和趣味性的團隊運動。加上所需裝備少，碳纖維輕質球桿亦大大提高了運動的安全性；簡易的比賽模式，少至六人便可作賽，適合於社區不同場地推廣。

活動詳情： 日期：2019 年 4 月 19 日（星期五） 時間：(每節45分鐘，可選適合時段) 12:00 - 12:45PM 1:00 - 1:45PM 2:00 - 2:45PM 3:00 - 3:45PM 4:00 - 4:45PM 5:00 - 5:45PM 地點：修頓遊樂場戶外足球場 名額：每節12名 費用：01會員免費

《立即報名》

另請參閱《條款及細則》。

截止報名日期：2019 年 4 月 18 日中午 12 時（星期四）

查詢：event@hk01.com / Whatsapp+852 5593 6199