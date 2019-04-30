【01親子】兒童濕疹講座

小朋友受濕疹困擾，皮膚又紅又癢，有時更會抓傷自己，令父母心疼不已。要舒緩孩子的濕疹情況，不妨聽取西醫和中醫的意見，雙管齊下，適當處理，讓小朋友脫離皮膚不適的痛苦。01親子與香港浸信會醫院合作，邀請到陳振榮醫生和黃后華醫師分析濕疹形成的原因、診斷和治療方向，讓父母安心照料濕疹子女。

活動詳情如下:

日期：2019年5月18日（六） 時間：下午2:00至3:30 名額：200位 費用：免費 地點：香港浸信會醫院D座9樓禮拜堂 講者：陳振榮醫生 及 黃后華醫師 01會員活動

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【條款及細則】

醫生簡介：

陳振榮醫生 ● 香港中文大學內科及藥物治療學系名譽臨床副教授

● 香港大學內外全科醫學士

● 英國皇家內科醫學院院士

● 英國皇家兒科醫學院院員

● 香港兒科醫學院院士

● 香港醫學專科學院院士(兒科)

● 香港大學感染及傳染病學深造文憑

● 卡迪夫大學實用皮膚科文憑

● 成為兒科醫生超過20年，亦曾於Pediatric Infectious Disease Journal、香港兒科醫學雜誌，及香港醫學雜誌刊登文章

兒童濕疹(異位性皮膚炎)

● 什麼是濕疹？

● 為什麼會患上濕疹？

1. 遺傳基因

2. 環境因素



● ​診斷濕疹的臨床症狀

1. 於不同年紀患者最常出現的部位

2. 皮膚的特性

3. 併發症

● 濕疹對病人的影響

● 如何治療和護理濕疹皮膚？

黃后華醫師 ● 香港政府註冊中醫師 – 全科、針灸

● 香港浸會大學中醫本科文憑

● 澳洲理工大學保健科學(中醫藥)學士學位

● 南京中醫藥大學中醫博士研究生畢業

● 行醫超過20年，專長為皮膚科、內科、骨傷及針炙；治療對象包括濕疹、牛皮癬、暗瘡、過敏性皮炎、風疹患者等。

從中醫角度解構小兒濕疹

●小兒濕疹的形成原因

- 先天禀賦

- 後天飲食不當

●診斷方法

- 臨床觀查以風、濕、熱為主，根據患者身體狀況分類 — 濕熱型、脾虛溫蘊型、血虛風燥型

●治療分為3大方向

- 內服及飲食方面 (根據身體狀況分類 — 濕熱型、脾虛溫蘊型、血虛風燥型)

- 外洗 (尤適合年紀太少受不適宜使用內服方法者)

- 推拿 (捏脊、清天河水、清大腸功效)

查詢：event@hk01.com / Whatsapp+852 6689 0189