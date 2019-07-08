由香港貿易發展局(香港貿發局)主辦的第30屆香港書展，將於7月17至23日(星期三至星期二)，於灣仔香港會議展覽中心舉行。今年書展預計吸引來自39個國家及地區、超過680家參展商參與，呈獻各地的優質讀物。書展期間，大會舉行逾310場老少咸宜的文化活動，包括文藝廊展覽、作家講座、新書推介會等，滿足不同讀者的喜好。讀者可在享受閱讀的同時，與各地作家近距離交流，接觸多樣文化，開闊視野，並從香港閱讀世界。

年度主題: 科幻及推理文學

香港貿發局副總裁周啟良表示︰「今年書展的文化活動顧問團選定『科幻及推理文學』作為今屆書展的年度主題，並以『從香港閱讀世界－疑真疑幻・幻夢成真』作點題，鼓勵讀者閱讀更多不同類型的科幻及推理文學，投入當中引人入勝的科幻情節，享受閱讀的樂趣之餘，引起書迷的好奇心，探索更多未知的領域，豐富人生。」

各式各樣文化活動

為配合「科幻及推理文學」的年度主題，設於書展三樓及五樓展覽廳外的「文藝廊」特設不同專題展覽，包括「文遊四度空間」、「三十連綿書展情」、「嶺南藝粹．南粵光影」及「方寸情懷」。

八大主題相關講座系列

香港書展今年設有八大講座系列，廣邀各地作者與讀者分享寫作心得，互動交流。

1.「名家講座系列」—倪匡、閻連科、麥家、劉震雲、馮小剛、白岩松、韓松、許知遠、毛尖、周雲蓬、蔣方舟、陸慶屹、平路、朱國珍、馬世芳、伊格言、聞人悅聞

2.「年度主題：科幻及推理文學講座系列」—杜漸、白錦輝、麥家凱、葉李華、望日、黑貓C、冒業

3.「英語閱讀與創作講座系列」—瑞典作家Carl-Johan Forssén Ehrlin，英國作家Emma Newman、Will Dean、Natasha Pulley，加拿大作家Steven Erikson，以及根植香港多年的資深記者兼作家Mark O'Neill

4.「世界視窗講座系列」—日本本屋大賞獲獎作家湊佳苗，法國科幻小說家Bernard Werber，芬蘭科幻小說家Selja Ahava，以及李民偉、葉錦添、家明、士爾、張隆溪、劉紹銘等作家

5.「兒童及青年閱讀系列」—馬星原、方舒眉、雷歐幻象

6.「心靈勵志講座系列」—呂麗紅、馮唐等

7.「寫意生活講座系列」—高雲、趙文海、張雪婷等

8.「本地文化歷史講座系列」—丁新豹、李展鵬、沈西城等

+ 5 + 4 + 3

第30屆香港書展活動詳情如下:

日期 2019 年 7 月 17 至 23 日 (星期三至星期二) 時間 7 月 17、18 日 - 上午 10 時至晚上 10 時 7 月 19、20 日 - 上午 10 時至午夜 12 時（一樓展館） 7 月 19、20 日 - 上午 10 時至晚上 11 時（三樓展館及五樓展館） 7 月 21、22 日 - 上午 10 時至晚上 10 時 7 月 23 日 - 上午 9 時至下午 5 時 地點 香港會議展覽中心 票價 成人票：港幣 25 元 小童票：港幣 10 元 (適用於小學生 /身高 1.22 米或以下兒童) * 3 歲或以下小童及 65 歲或以上長者免費進場 網站 http://www.hkbookfair.com

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*如成功報名門卷將以郵寄方式送出。