【武備志】帝峯財經頻道 Energy Fight 2019 全港青少年搏擊大賽

《帝峯財經頻道Energy Fight 2019 全港青少年搏擊大賽暨Shoot Boxing外卡專業賽》將於2019年8月31日假九龍灣德福德藝會舉辦！賽事規則將會以WSB Shoot Boxing 站立綜合格鬥形式進行。出賽組別除兒童組、少年組及青年組外，更有成人業餘組、精英組及專業組！專業組賽事的優勝者將可獲得出戰日本Shoot Boxing賽事的參賽資格。

Shoot Boxing又稱為站立式綜合搏擊，在日本已有超過30年的歷史，可謂站立式MMA，亦即代表所有站立攻擊皆可應用，包括拳擊、踢腳、膝撞、投摔、關節鎖窒息技及肘擊等。

本次賽事共分上半場及下半場兩個時段，上半場賽事包括兒童組、少年組、青年組及成人業餘組共17場賽事，而下半場則會帶來精英組及專業組共11場賽事。

活動詳情：

《帝峯財經頻道Energy Fight 2019 全港青少年搏擊大賽暨Shoot Boxing外卡專業賽》 主辦團體: 中國香港綜合搏擊運動總會 (MCSF) 比賽地點: 九龍灣德福花園德藝會 比賽日期：2019年8月31日 (星期六) 比賽時間: 上半場 ：兒童組、少年組、青年組及成人業餘組 12:30pm – 4:30pm (12:00pm入場) 下半場：精英組及專業組 7:00pm – 10:30pm (6:30pm入場) 票價： 上半場票: 票價 $350 (Early Bird優惠價 $280) 全日票 (上半場 +下半場）: 票價 $480 (Early Bird優惠價 $350) *Early Bird優惠期： 2019年7月15日 至 2019年8月10日

立即按此購票。

另請參閱<條款及細則>。

活動查詢:

電郵: martialab@hk01.com