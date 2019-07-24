【01親子】小一私立及直資小學面試講座

2020/21年直資及私立小一面試即將展開，不少家長對小一的面試也會有一大堆疑問：各間學校的收生要求是什麼？面試內容是什麼？要如何準備呢？

01親子邀請到兒童發展及升學專家Ken Sir為各位家長舉行實用的「小一私立及小學面試講座」，讓家長對小一面試了解更多，與孩子輕鬆備戰小一入學！



講座內容包括：

1. 小一入學面試流程資料

2. 各校面試內容分析

3. 解構面試準備策略

活動詳情如下:

【立即報名】

【條款及細則】

講者：Ken Sir（兒童發展及升學專家）

● 家長會首席顧問

● 曾任新城電台節目《爸爸媽媽您好嗎》教育顧問

● 《都市日報》胎教專欄作家

● 香港專上教育學院文憑課程講師

作為三名孩子之父親、大兒子以15歲之齡入讀英國50大傳統大學。Ken Sir自2008年起推動以「要改變孩子，先要改變父母」為基礎的家長課程。

Ken Sir主講講座超過800場、學生人數多達8000人，當中包括中小學老師、律師、醫護人員及不同專業人仕，近年積極為香港不同界別學校舉辦教育講座。