【01親子】小一私立及直資小學面試講座

撰文：植展鴻
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2020/21年直資及私立小一面試即將展開，不少家長對小一的面試也會有一大堆疑問：各間學校的收生要求是什麼？面試內容是什麼？要如何準備呢？
01親子邀請到兒童發展及升學專家Ken Sir為各位家長舉行實用的「小一私立及小學面試講座」，讓家長對小一面試了解更多，與孩子輕鬆備戰小一入學！
講座內容包括：
1. 小一入學面試流程資料
2. 各校面試內容分析
3. 解構面試準備策略
活動詳情如下:
日期：2019年9月3日（二）
時間：晚上7:30至9:30
費用：$190/位 （父母同行優惠：每位$180）
名額：150位
地點：突破中心禮堂 (油麻地吳松街191號)
講者：Ken Sir（兒童發展及升學專家）
● 家長會首席顧問
● 曾任新城電台節目《爸爸媽媽您好嗎》教育顧問
● 《都市日報》胎教專欄作家
● 香港專上教育學院文憑課程講師
作為三名孩子之父親、大兒子以15歲之齡入讀英國50大傳統大學。Ken Sir自2008年起推動以「要改變孩子，先要改變父母」為基礎的家長課程。
Ken Sir主講講座超過800場、學生人數多達8000人，當中包括中小學老師、律師、醫護人員及不同專業人仕，近年積極為香港不同界別學校舉辦教育講座。