【Life is Art 2019】藝術活動推介

由MOViE MOViE舉辦之【Life is Art 盛夏藝術祭 2019】載譽歸來，今個盛夏為大眾送上23部頂尖藝術傳奇巨星的電影，同時舉辦多元化活動。香港01為讀者推介心水活動，為這盛夏添加藝術色彩。

《利瑪竇音樂劇》映後談



利瑪竇，一個傳奇人物。年輕時為傳教渡海到陌生的中國，卻面臨因誤解而生的敵意。利瑪竇陷入堅持天主教教義與融合中國禮節習俗的兩難中，他卻勇敢地選擇一條無人斗膽嘗試的新道路—學習漢語，了解中國文化。積極地與士大夫、平民交往，利瑪竇用他跨越文理宗哲的學識，加上無比的心力與時間，搭建出融合中西文化的傳教方式「利瑪竇規矩」。在舞台光影中，王梓軒演活當年的利瑪竇，讓觀眾見證孤身獨處東方國度的他，如何一一面對中西文化衝突，穿過漫長的幽暗歲月……



於電影放映後，將會有嘉賓恩保德神父 、《利瑪竇音樂劇》執行導演黃俊達及演員王梓軒出席映後分享。

活動詳情： 日期 : 2019年8月25日（日） 時間 : 下午5時25分至6時25分 地點 : 太古城中心5樓MOViE MOViE Cityplaza戲院大堂 嘉賓 : 恩保德神父 、《利瑪竇音樂劇》執行導演黃俊達及演員王梓軒 費用 : 免費

唐世璋古琴音樂表演



西方邂逅千年東方！一位西方人以45年生命投入中華古琴文化！MOViE MOViE 榮幸邀來美國古琴家 John Thompson 唐世璋為紀錄片《希聲：一個美國琴人的境界》開場演奏，散發東西古典音樂文化融和之璀燦！

活動詳情： 日期 : 2019年8月31日（六） 時間 : 下午5時至5時30分 地點 : 太古城中心5樓MOViE MOViE Cityplaza戲院大堂 嘉賓 : 美國古琴家唐世璋 費用 : 免費

MOViE MOViE x Josie Ho 何超儀 閉幕表演 Closing Party



MOViE MOViE【Life is Art 盛夏藝術祭 2019】會於 9 月 12 日晚上九時正舉行盛大的閉幕派對，《雙縫》監製楊紫燁、導演宋軒麟以及《尋找極致的喜悅：火與冰》主創班底將出席分享。MOViE MOViE Cityplaza 更將搖身一變搖滾舞台，由搖滾女王何超儀帶領何超與海膽仔樂團獻聲演出，盡騷樂與怒的魅力。

活動詳情： 日期 : 2019年9月12日（四） 時間 : 下午9時至9時30分 地點 : 太古城中心5樓MOViE MOViE Cityplaza戲院大堂 嘉賓 : 何超儀、海膽仔樂團、楊紫燁及宋軒麟 費用 : 免費 (須購買當晚於MOViE MOViE Cityplaza放映的《雙縫》或《尋找極致的喜悅：火與冰》，憑票可參加閉幕活動) *購票可前往 https://www.cinema.com.hk/tc/movie/special/18

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